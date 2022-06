Rabiot pour remplacer Pogba, Manchester United tente le coup !

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Adrien Rabiot est sur le départ de la Juventus Turin. L'international français plait beaucoup en Premier League, notamment du côté de Manchester United.

Entre Adrien Rabiot et la Juve, l'histoire d'amour semble sur la fin. Arrivé dans le Piémont en 2019 en provenance du PSG, le milieu de terrain n'a jamais vraiment fait l'unanimité. Les débuts ont d'ailleurs été compliqués et à force de persévérance, Adrien Rabiot a fini par gagner sa place à la Juve. En fin de contrat en juin 2023 avec la Vieille Dame, le natif de Saint-Maurice ne devrait pas continuer en Italie la saison prochaine. Le jeune Tricolore ne fait plus partie des plans de Massimiliano Allegri. Heureusement pour lui, il ne manquera pas de courtisans, notamment en Premier League. C'est du moins ce que nous apprend ces dernières heures le journaliste Nicolo Schira.

Rabiot devenu indésirable à la Juve, la Premier League à l'affût

Agent Luis Ferrer has proposed Adrien Rabiot to Manchester United, who said they are interested. Rabiot’s valuation is around €15-20m. #MUFC [@Losapiotmw, @TuttoMercatoWeb] — mufcmpb (@mufcMPB) June 4, 2022

Selon le spécialiste mercato italien, Manchester United et Newcastle sont intéressés pour racheter la dernière année de contrat qui lie Adrien Rabiot à la Juve. Les Red Devils souhaitent remplacer Paul Pogba en faisant une bonne affaire. Un Paul Pogba attendu... à a Juve. Concernant les Magpies, on veut inscrire Rabiot comme pièce essentielle du nouveau projet saoudien porté par le PIF. Pour lâcher l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Tutto Mercato précise que la Juve espère un chèque de 15 à 20 millions d'euros. Une belle affaire sachant que Rabiot était venu libre en provenance du PSG mais également qu'il n'a pas eu le rendement attendu cette saison avec la Juve. En 45 matchs disputés toutes compétitions confondues, l'international français n'a inscrit aucun but et délivré deux passes décisives. Une expérience outre-Manche pourrait donc relancer sa carrière, même si pour le moment, Rabiot garde la confiance de Didier Deschamps. Mais le joueur de 27 ans aura besoin de temps de jeu en cette année de Coupe du monde...