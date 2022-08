Rabiot à Man United, sa mère entre en scène

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

En quête urgente d'un milieu, Manchester United s'est finalement rabattu sur Adrien Rabiot. Le transfert du Français est en bonne voie, notamment auprès de la Juventus. Cependant, ne reste qu'à obtenir l'approbation de Véronique Rabiot, mère et agent d'Adrien.

Il n'y a pas encore péril en la demeure pour Manchester United mais il est quand même urgent d'agir. Les Red Devils ont été battus par Brighton ce dimanche 1-2, mettant en lumière la faible progression de niveau de l'effectif mancunien. Outre la défense centrale, le milieu de terrain manque cruellement de talent surtout après le départ de Paul Pogba à la Juventus. Le Français n'a pas été encore remplacé malgré le forcing opéré auprès de Frenkie de Jong. Toutefois, plus les semaines passent, plus les chances de voir le Néerlandais débarquer diminuent. Il faut dire que la situation contractuelle de l'ancien de l'Ajax au sein du club blaugrana reste complexe.

Rabiot à Man United, ne manque que l'accord de la mère

Coincés sur le dossier De Jong, les dirigeants mancuniens réfléchissent déjà à des solutions de rechange pour leur entrejeu défaillant. La piste la plus sérieuse amène à la Juventus et au cas Adrien Rabiot. Intéressé par le profil du Français, Manchester United est même passé à l'action selon le journal anglais The Sun. Un accord aurait été trouvé avec le club turinois pour céder celui qui était arrivé libre du PSG lors de l'été 2019.

Manchester United are working on Adrien Rabiot deal, called today by @David_Ornstein. Talks ongoing but still no agreement on player side with his mother Veronique involved. 🚨🔴 #MUFC



The agreement with Juventus is not an issue as they’re open to sell Rabiot. pic.twitter.com/FIIGrL1Wyo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022

Le transfert est estimé à au moins 17 millions d'euros, une somme portée à plus de 23 millions d'euros avec le versement possible de bonus. Tout semble déjà conclu d'autant que la Juventus ne s'oppose pas au départ de Rabiot. Néanmoins, un détail et non des moindres bloque la finalisation de cette opération, Véronique Rabiot. En effet, la mère et agent de l'international français n'a pas donné son accord pour ce transfert. Ce n'est pas anodin quand on sait qu'elle est très attachée à offrir les meilleurs contrats et plans de carrière à son fils, quitte à être exigeante et véhémente. Manchester United devra se montrer convaincant envers elle pour enfin renforcer son milieu de terrain, étape essentielle pour une équipe déjà sous pression.