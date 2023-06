PSG ‍: Un retour triomphal d'Icardi en Italie ‍?

Prêté par le PSG à Galatasaray cette saison, Mauro Icardi a vécu une année de rêve sur le plan sportif. Des statistiques très solides et un titre de champion national, l'Argentin a montré tout son talent, revenant désormais dans les radars des clubs italiens.

Istanbul fera peut-être le bonheur des Intéristes samedi prochain. En attendant, c'est un ancien de la maison qui y a retrouvé le sourire. Mis sur une voie de garage au PSG, Mauro Icardi a renoué avec le plaisir du jeu à Galatasaray. Prêté là-bas par le club parisien l'été dernier, l'attaquant argentin s'est rappelé au bon souvenir des observateurs européens. Sa saison ressemble presque à un conte de fées. Il a inscrit 22 buts en 25 matchs toutes compétitions confondues, aidant fortement son club à remettre la main sur le titre de champion de Turquie.

Des prestations qui ont marqué les esprits bien au-delà des frontières turques. En effet, selon Calciomercato, les clubs de Serie A sont de plus en plus nombreux à penser au recrutement de Mauro Icardi l'été prochain. Les trois principaux à l'heure actuelle sont la Juventus Turin, au cas où Dusan Vlahovic notamment serait recruté au mercato estival. Il y a aussi le Milan AC, lequel vient de se séparer de Zlatan Ibrahimovic pour la saison prochaine. Enfin, il y a la Roma où il pourrait prendre la place de Tammy Abraham en attaque aux côtés de son compatriote Paulo Dybala.

21 goals and 7 assists to lead Galatasaray to their 23rd league title 🏆



Mauro Icardi has still got it 🤩🇦🇷 pic.twitter.com/kNyO4V1rTo