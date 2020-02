PSG : Thiago Silva prêt à rejoindre Ibrahimovic à l'AC Milan ?

Dans : Mercato.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva ne négocie pas avec Leonardo. Et son agent évoque un retour possible à l'AC Milan.

Arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2012 pour 42ME, Thiago Silva vit probablement ses derniers mois sous le maillot du club de la capitale. Car sauf retournement de situation, le PSG ne proposera pas à son défenseur et capitale de prolonger son séjour à Paris. Et ce n’est pas la copie rendue par Thiago Silva mardi à Dortmund qui donnera tort à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi dans ce refus de négocier avec l’international brésilien de 35 ans. Pour Paulo Tonietto, qui est l’agent d’un O Monstro de moins en moins Monstro, la situation est relativement claire.

Le représentant de Thiago Silva a confié à TuttoMercatoWeb que le jeu était ouvert avec tout de même une préférence nette pour le défenseur. « Pour le moment, nous n’avons pas parlé de prolongation avec le Paris SG. Thiago veut continuer au PSG, mais il n’écarte aucune possibilité. Un retour à l’AC Milan ? Thiago a toujours eu une grande relation avec ce club et s’il ne prolonge pas au PSG, tout est possible », a indiqué Paulo Tonietto, qui a évidemment vu Zlatan Ibrahimovic revenir également à l’AC Milan avec une certaine réussite. Libre au prochain mercato, Thiago Silva pourrait donc retrouver le club lombard 8 ans après en être parti, un sacré challenge.