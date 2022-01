PSG-Real : Ils sont déjà en finale… pour Rüdiger

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Depuis le 1er janvier, la chasse aux joueurs libre est ouverte. Antonio Rüdiger est en tête de liste entre le Real Madrid et le PSG.

Si certains gros dossiers, comme ceux de Paul Pogba et de Kylian Mbappé, demandent un traitement particulier et un avancement plus important dans la saison, celui d’Antonio Rüdiger est lui déjà dans une phase critique. Le défenseur central, prépondérant dans le titre européen des Blues au printemps dernier, est en fin de contrat au mois de juin dernier. Chelsea essaye de le prolonger, mais malgré des discussions prometteuses en début de saison, tout est resté en plan pour le moment. Deux clubs ont décidé d’en profiter dès le début de ce mois de janvier.

Selon Foot Mercato, il s’agit du Paris SG et du Real Madrid, qui ne veulent pas laisse passer leur chance dans un dossier qui pourrait être réglé avant la fin de la saison. Il y a un an, le club espagnol avait par exemple bouclé très tôt le recrutement de David Alaba, en fin de contrat au Bayern Munich, ce dont il se félicite tous les jours. A 28 ans, l’international allemand fait en tout cas saliver le PSG et le Real Madrid, qui ont tous les deux décidé de contacter l’entourage de Rüdiger pour effectuer chacun une première offre financière. Avec Marquinhos, Sergio Ramos et Kimpembe, le Paris SG a à priori de quoi faire, mais l’opportunité ne se manque pas aux yeux des dirigeants parisiens. A noter que le Bayern Munich est également dans le coup, sans pour le moment avoir fait d’offres directement au défenseur de Chelsea. Autant dire que les enchères ne sont probablement pas terminées, pour le plus grand bonheur du défenseur des Blues, qui sait que plusieurs gros clubs européens vont se battre pour lui.