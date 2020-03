PSG : Paris met le feu pour Ter Stegen, le Barça réagit

Dans : Mercato.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, avec Alisson Becker (Liverpool), Marc-André Ter Stegen fait le bonheur du FC Barcelone. Pour le moment.

Match après match, Marc-André Ter Stegen confirme son énorme talent dans la cage du Barça. Même si le FCB a perdu le Clasico face au Real Madrid le week-end dernier (0-2), l'international allemand s’était quand même mis en évidence au Bernabéu. Auteur de deux arrêts décisifs, le portier de 27 ans est le meilleur atout de Barcelone cette saison avec Leo Messi. Par conséquent, et histoire de le récompenser de ses bonnes performances, le club catalan va lui offrir un nouveau contrat « lucratif », d’après ESPN.

Arrivé en provenance du Borussia Mönchengladbach en 2014 pour 12 millions d’euros, l’Allemand est encore sous contrat pour deux ans. Mais alors que le gardien dispose d’une clause libératoire de 180 ME, le Barça veut assurer ses arrières. Histoire aussi de repousser la concurrence menée par le Paris Saint-Germain et la Juventus de Turin… Et il sera difficile de faire machine arrière, car le président Josep Maria Bartomeu veut que Ter Stegen et Messi signent un nouveau contrat avant la prochaine élection présidentielle de 2021. Outre cela, le Barça ambitionne de recruter Neymar (PSG) et Lautaro Martinez (Inter Milan) lors d’un prochain été qui s’annonce déjà chaud bouillant, surtout si le Barça et le PSG se relancent dans une petite guerre au mercato.