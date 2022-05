PSG ou Barcelone, le gros dilemme de Dembélé

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Barcelone, Ousmane Dembélé est l’une des pistes du PSG pour compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain promet d’être agité et cela sera encore plus le cas si Kylian Mbappé venait à faire ses valises. Le buteur du PSG rendra sa décision dans les prochains jours et nul doute qu’elle aura un impact énorme sur le prochain mercato du club parisien. Dans le cas où Kylian Mbappé viendrait à partir, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi se mettront en quête de plusieurs joueurs offensifs pour compenser ce départ. Ousmane Dembélé est l’une des pistes de la direction parisienne, l’ailier du FC Barcelone présentant deux avantages non négligeables : il est formé en France, ce qui a son importance pour les listes en Ligue des Champions et surtout, il sera libre de tout contrat. Néanmoins dans ce dossier, le Barça caresse toujours l’espoir de rafler la mise et de parvenir à convaincre Ousmane Dembélé de prolonger.

Barcelone veut garder Dembélé, mais la concurrence est rude

C’est ce que le président barcelonais Joan Laporta a expliqué au Mundo Deportivo, confirmant cependant que Dembélé était aussi tenté par d’autres options. Dont le PSG ? « Je pense qu’il aimerait rester mais il est très tenté par d’autres options, qu’il peut croire supérieures. Il a déjà notre offre et il nous répondra la semaine prochaine. Nous aimerions que le dossier soit réglé mais nous ne pouvons pas le forcer car Dembélé arrive en fin de contrat. L’entraîneur et moi, nous l’aimons. Nous avons fait un effort très important pour le faire rester. Je le vois très à l’aise. Il a de bonnes relations avec tout le monde au club. Aubameyang, est arrivé, ils sont très bons amis. Il a des représentants qui contrôlent la situation, mais j’espère qu’il restera. Sinon, nous recruterons pour renforcer ce poste » a prévenu Joan Laporta, qui n’a cité le PSG à aucun moment mais qui est sans doute confronté à la féroce concurrence du club parisien dans ce dossier. Outre le Paris Saint-Germain, il se murmure en Allemagne que le Bayern Munich est également très intéressé par Ousmane Dembélé. Deux rivaux de taille pour le Barça, dont les finances ne permettent pas de réaliser des folies.