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Le Sénégal exclu 10 ans, l'ultimatum terrible de la CAF

CAN 202522 mars , 9:40
parMehdi Lunay
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La CAF a décidé de proclamer le Maroc vainqueur de la CAN 2025 au détriment du Sénégal. Une décision qui a énervé les Sénégalais. Ces derniers ne comptent pas rendre leur trophée et leurs médailles. De quoi les exposer à une sanction terrible.
Deux mois après la finale de la CAN 2025 gagnée face au Maroc, le Sénégal s'est offert un nouveau duel au sommet en Afrique. Les Lions de la Teranga s'opposent frontalement à la Confédération Africaine de Football (CAF). Le jury d'appel de l'instance a changé le résultat de la finale. Les Sénégalais ont été déclarés perdants sur tapis vert. Ils subissent une défaite par forfait 3-0 pour avoir quitté le terrain pendant plusieurs minutes. Une décision jugée scandaleuse par le Sénégal, lequel a porté l'affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport.

14 jours pour rendre le trophée ?

Si les sites officiels ont déjà changé le vainqueur de la CAN 2025, les Sénégalais se considèrent toujours comme lauréats du tournoi. Certains joueurs comme le Lyonnais Moussa Niakhaté ont clairement fait comprendre qu'ils ne rendront pas leurs médailles et le trophée. De quoi pousser la CAF à réagir fermement en coulisses. Selon le média d'information Africa News Now, des rumeurs insistantes font état d'un ultimatum pour rendre les récompenses.
Le Sénégal aurait 14 jours maximum pour restituer la coupe, les médailles et la prime financière de 10 millions d'euros. Si le pays n'obtempère pas, il risque une exclusion de la CAN jusqu'en 2035. Si elle est officialisée par la CAF, cette menace serait très problématique pour les Lions de la Teranga. Ils devraient alors assouplir leur position sous peine d'être bannis, à l'image de la Russie en Europe. De toute manière, le sort de la finale est entre les mains du TAS. Avec un peu de patience, le Sénégal peut redevenir vainqueur sans se mettre en danger.
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L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Derniers commentaires

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si nous on le merite on se demande ou devrait finir marseille ..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Ohhh oui puisse cela arriver , il le mériterai, pas tous mais beaucoup d'entre eux..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si c'est averé il faudrait que l'ol poursuive textor personnelement et ses holdings pour abus de biens sociaux l'argument est simple "vous avez utilisé l'argent et la signature de l'ol pour enrichir botafogo et nottingham sans que l'ol n'en retire de benefice".... On peut aussi partir sur un conflit d'interet textor ayant signé des contrats desavantageux volontairement pour l'ol et favorisant ses autres actifs .. L'ol pourrait aussi demander toutes les sommes percues par botafogo meme si elle sont loin d'arriver au 120M pour rembourser les dettes d'affacturage ... En tout cas ares doit se retourner dans tous les sens avec cette histoire de fou... l'ol n'a pas les capitaux pour effacer 120M si l'histoire se prolonge la dncg pourrait effectivement prononcer la faillit ou la retrogradation administrative du club... L'ol est victime du systeme mais ca risque d'etre tres tres compliqué pour s'en remettre bonne chance a michele kang pour se combat qui va surement finir devant les tribunaux

Le Sénégal exclu 10 ans, l'ultimatum terrible de la CAF

La rétrocession du titre au Maroc est une peine suffisament lourde bien que juste pas besoin d'en rajouter.

Le PSG et les coups de pouce de la VAR, c'est trop pour Nice

Admettons ? Mais son joueur expulsé fait plusieurs fautes qui méritait déjà jaune Sansom limite souvent etc .... J'ai vu des matches beaucoup plus orienté que celui-là

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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