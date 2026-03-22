Le Sénégal exclu 10 ans, l'ultimatum terrible de la CAF

La CAF a décidé de proclamer le Maroc vainqueur de la CAN 2025 au détriment du Sénégal. Une décision qui a énervé les Sénégalais. Ces derniers ne comptent pas rendre leur trophée et leurs médailles. De quoi les exposer à une sanction terrible.

Deux mois après la finale de la CAN 2025 gagnée face au Maroc, le Sénégal s'est offert un nouveau duel au sommet en Afrique. Les Lions de la Teranga s'opposent frontalement à la Confédération Africaine de Football (CAF). Le jury d'appel de l'instance a changé le résultat de la finale. Les Sénégalais ont été déclarés perdants sur tapis vert. Ils subissent une défaite par forfait 3-0 pour avoir quitté le terrain pendant plusieurs minutes. Une décision jugée scandaleuse par le Sénégal, lequel a porté l'affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport.

14 jours pour rendre le trophée ?

Africa News Now, des rumeurs insistantes font état d'un ultimatum pour rendre les récompenses. Si les sites officiels ont déjà changé le vainqueur de la CAN 2025, les Sénégalais se considèrent toujours comme lauréats du tournoi. Certains joueurs comme le Lyonnais Moussa Niakhaté ont clairement fait comprendre qu'ils ne rendront pas leurs médailles et le trophée. De quoi pousser la CAF à réagir fermement en coulisses. Selon le média d'information, des rumeurs insistantes font état d'un ultimatum pour rendre les récompenses.

Le Sénégal aurait 14 jours maximum pour restituer la coupe, les médailles et la prime financière de 10 millions d'euros. Si le pays n'obtempère pas, il risque une exclusion de la CAN jusqu'en 2035. Si elle est officialisée par la CAF, cette menace serait très problématique pour les Lions de la Teranga. Ils devraient alors assouplir leur position sous peine d'être bannis, à l'image de la Russie en Europe. De toute manière, le sort de la finale est entre les mains du TAS. Avec un peu de patience, le Sénégal peut redevenir vainqueur sans se mettre en danger.