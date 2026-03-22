Un défenseur à 800.000 euros sur un plateau, il refuse de signer à l'OM

Pour renforcer sa défense, l'Olympique de Marseille mise sur un ancien joueur du club Roggerio Nyakossi. Désormais en Belgique, le jeune suisse de 22 ans a éclaté cette saison. Néanmoins, Liverpool menace fortement ce plan.

Malgré des investissements importants et un recrutement cinq étoiles, l' Olympique de Marseille a été lâché par sa défense cette saison. Benjamin Pavard, Facundo Medina et Nayef Aguerd étaient arrivés pour faire du club olympien un coffre-fort. Néanmoins, l'OM a été très friable avec ces noms prestigieux. 7e défense de Ligue 1 avec 33 buts encaissés, le club phocéen devra se renforcer au prochain mercato surtout si la Ligue des champions est de nouveau au programme. Dans cette optique, Marseille regarde en Belgique avec un ancien pensionnaire de la réserve Roggerio Nyakossi.

Boudé par l'OM, il refuse d'y revenir

Le défenseur central suisse de 22 ans a explosé avec OH Louvain cette saison. Auteur de 3 buts, il s'est bien adapté à un championnat qu'il a découvert en janvier 2025. L'OM venait alors de le vendre pour 800 000 euros alors qu'il n'avait jamais disputé un seul match avec l'équipe A marseillaise. Selon le journal belge Het Nieuwsblad, les Phocéens veulent le rapatrier puisqu'ils ont inclus une clause de rachat dans le contrat de vente. Cette clause serait d'un montant équivalent au prix de sa vente. Seul hic, Roggerio Nyakossi refuse de revenir sur la Canebière.

S'il a sans doute été vexé par son manque de temps de jeu à l'époque, Roggerio Nyakossi a surtout un prétendant plus séduisant actuellement avec Liverpool. Les Reds voient dans le défenseur central suisse le remplaçant d'Ibrahima Konaté. L'international français est en fin de contrat à Liverpool et il ne devrait pas prolonger son bail l'été prochain. La situation n'est pas si défavorable pour l'OM qui peut engranger une belle somme d'argent, à défaut d'enregistrer un renfort précieux en défense centrale.