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Roggerio Nyakossi

Un défenseur à 800.000 euros sur un plateau, il refuse de signer à l'OM

OM22 mars , 10:00
parMehdi Lunay
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Pour renforcer sa défense, l'Olympique de Marseille mise sur un ancien joueur du club Roggerio Nyakossi. Désormais en Belgique, le jeune suisse de 22 ans a éclaté cette saison. Néanmoins, Liverpool menace fortement ce plan.
Malgré des investissements importants et un recrutement cinq étoiles, l'Olympique de Marseille a été lâché par sa défense cette saison. Benjamin Pavard, Facundo Medina et Nayef Aguerd étaient arrivés pour faire du club olympien un coffre-fort. Néanmoins, l'OM a été très friable avec ces noms prestigieux. 7e défense de Ligue 1 avec 33 buts encaissés, le club phocéen devra se renforcer au prochain mercato surtout si la Ligue des champions est de nouveau au programme. Dans cette optique, Marseille regarde en Belgique avec un ancien pensionnaire de la réserve Roggerio Nyakossi.

Boudé par l'OM, il refuse d'y revenir

Le défenseur central suisse de 22 ans a explosé avec OH Louvain cette saison. Auteur de 3 buts, il s'est bien adapté à un championnat qu'il a découvert en janvier 2025. L'OM venait alors de le vendre pour 800 000 euros alors qu'il n'avait jamais disputé un seul match avec l'équipe A marseillaise. Selon le journal belge Het Nieuwsblad, les Phocéens veulent le rapatrier puisqu'ils ont inclus une clause de rachat dans le contrat de vente. Cette clause serait d'un montant équivalent au prix de sa vente. Seul hic, Roggerio Nyakossi refuse de revenir sur la Canebière.
S'il a sans doute été vexé par son manque de temps de jeu à l'époque, Roggerio Nyakossi a surtout un prétendant plus séduisant actuellement avec Liverpool. Les Reds voient dans le défenseur central suisse le remplaçant d'Ibrahima Konaté. L'international français est en fin de contrat à Liverpool et il ne devrait pas prolonger son bail l'été prochain. La situation n'est pas si défavorable pour l'OM qui peut engranger une belle somme d'argent, à défaut d'enregistrer un renfort précieux en défense centrale.
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Derniers commentaires

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si nous on le merite on se demande ou devrait finir marseille ..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Ohhh oui puisse cela arriver , il le mériterai, pas tous mais beaucoup d'entre eux..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si c'est averé il faudrait que l'ol poursuive textor personnelement et ses holdings pour abus de biens sociaux l'argument est simple "vous avez utilisé l'argent et la signature de l'ol pour enrichir botafogo et nottingham sans que l'ol n'en retire de benefice".... On peut aussi partir sur un conflit d'interet textor ayant signé des contrats desavantageux volontairement pour l'ol et favorisant ses autres actifs .. L'ol pourrait aussi demander toutes les sommes percues par botafogo meme si elle sont loin d'arriver au 120M pour rembourser les dettes d'affacturage ... En tout cas ares doit se retourner dans tous les sens avec cette histoire de fou... l'ol n'a pas les capitaux pour effacer 120M si l'histoire se prolonge la dncg pourrait effectivement prononcer la faillit ou la retrogradation administrative du club... L'ol est victime du systeme mais ca risque d'etre tres tres compliqué pour s'en remettre bonne chance a michele kang pour se combat qui va surement finir devant les tribunaux

Le Sénégal exclu 10 ans, l'ultimatum terrible de la CAF

La rétrocession du titre au Maroc est une peine suffisament lourde bien que juste pas besoin d'en rajouter.

Le PSG et les coups de pouce de la VAR, c'est trop pour Nice

Admettons ? Mais son joueur expulsé fait plusieurs fautes qui méritait déjà jaune Sansom limite souvent etc .... J'ai vu des matches beaucoup plus orienté que celui-là

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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