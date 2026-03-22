L'OM a (presque) son ticket pour la prochaine Ligue des champions

Ce dimanche, la course à la Ligue des champions va être bouleversée. Lyon reçoit Monaco et Marseille accueille Lille. Actuellement sur le podium, l'OM n'est pas assuré d'y rester. Mais, les statistiques donnent de l'optimisme aux Phocéens.

Si dimanche après-midi rime souvent avec purges et matchs de bas de tableau, ce 22 mars sera très séduisant en Ligue 1 . La Ligue des champions sera au cœur des débats. Le 4e Lyon joue Monaco (6e) à 15h. Puis, à 17h15, l' Olympique de Marseille (3e) affronte Lille (5e) au Vélodrome. Avec 4 clubs en 6 points seulement, les cartes peuvent être largement redistribuées à l'issue des deux rencontres. Présent sur le podium et mieux placé que ses rivaux, l'OM est l'équipe qui a le plus à perdre ce week-end.

L'OM en C1, les chiffres disent oui

Si les supporters phocéens tremblent logiquement, ils sont rassurés à Lille. Pas par le LOSC mais par Fabien Torre, maître de conférences à l'université de Lille. Ce spécialiste de l'informatique est aussi calé en mathématiques. Il a calculé que pour atteindre le top 5 en fin de saison, un club de Ligue 1 devait obtenir obligatoirement 64 points. Ce sera fait à 100% par le PSG et Lens. L'OM a de très grandes chances d'y arriver également.

Pour lui, la probabilité de voir l'OM dans le top 5 de Ligue 1 est de 96%. En comparaison, Lyon est à 84% de chances. On descend à 45% pour Lille, 38% pour Rennes et 31% pour Monaco. Cinquième ne suffit pas à jouer la Ligue des champions, mais ça illustre le fait que l'OM est proche de la vérité pour la C1. Une compétition presque garantie dès la 4e place.

La réalité du terrain pourrait vite suivre les chiffres avec un succès sur le LOSC ce dimanche. Les Lillois seraient alors repoussés à 8 points des Marseillais alors que Lyon et/ou Monaco perdraient aussi des plumes dans la même journée.