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L'OM a (presque) son ticket pour la prochaine Ligue des champions

OM22 mars , 7:30
parMehdi Lunay
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Ce dimanche, la course à la Ligue des champions va être bouleversée. Lyon reçoit Monaco et Marseille accueille Lille. Actuellement sur le podium, l'OM n'est pas assuré d'y rester. Mais, les statistiques donnent de l'optimisme aux Phocéens.
Si dimanche après-midi rime souvent avec purges et matchs de bas de tableau, ce 22 mars sera très séduisant en Ligue 1. La Ligue des champions sera au cœur des débats. Le 4e Lyon joue Monaco (6e) à 15h. Puis, à 17h15, l'Olympique de Marseille (3e) affronte Lille (5e) au Vélodrome. Avec 4 clubs en 6 points seulement, les cartes peuvent être largement redistribuées à l'issue des deux rencontres. Présent sur le podium et mieux placé que ses rivaux, l'OM est l'équipe qui a le plus à perdre ce week-end.

L'OM en C1, les chiffres disent oui

Si les supporters phocéens tremblent logiquement, ils sont rassurés à Lille. Pas par le LOSC mais par Fabien Torre, maître de conférences à l'université de Lille. Ce spécialiste de l'informatique est aussi calé en mathématiques. Il a calculé que pour atteindre le top 5 en fin de saison, un club de Ligue 1 devait obtenir obligatoirement 64 points. Ce sera fait à 100% par le PSG et Lens. L'OM a de très grandes chances d'y arriver également.
Pour lui, la probabilité de voir l'OM dans le top 5 de Ligue 1 est de 96%. En comparaison, Lyon est à 84% de chances. On descend à 45% pour Lille, 38% pour Rennes et 31% pour Monaco. Cinquième ne suffit pas à jouer la Ligue des champions, mais ça illustre le fait que l'OM est proche de la vérité pour la C1. Une compétition presque garantie dès la 4e place.

Lire aussi

OM : Départ canon, Beye est le boss de l’ère McCourtOM : Départ canon, Beye est le boss de l’ère McCourt
La réalité du terrain pourrait vite suivre les chiffres avec un succès sur le LOSC ce dimanche. Les Lillois seraient alors repoussés à 8 points des Marseillais alors que Lyon et/ou Monaco perdraient aussi des plumes dans la même journée.
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L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Derniers commentaires

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si nous on le merite on se demande ou devrait finir marseille ..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Ohhh oui puisse cela arriver , il le mériterai, pas tous mais beaucoup d'entre eux..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si c'est averé il faudrait que l'ol poursuive textor personnelement et ses holdings pour abus de biens sociaux l'argument est simple "vous avez utilisé l'argent et la signature de l'ol pour enrichir botafogo et nottingham sans que l'ol n'en retire de benefice".... On peut aussi partir sur un conflit d'interet textor ayant signé des contrats desavantageux volontairement pour l'ol et favorisant ses autres actifs .. L'ol pourrait aussi demander toutes les sommes percues par botafogo meme si elle sont loin d'arriver au 120M pour rembourser les dettes d'affacturage ... En tout cas ares doit se retourner dans tous les sens avec cette histoire de fou... l'ol n'a pas les capitaux pour effacer 120M si l'histoire se prolonge la dncg pourrait effectivement prononcer la faillit ou la retrogradation administrative du club... L'ol est victime du systeme mais ca risque d'etre tres tres compliqué pour s'en remettre bonne chance a michele kang pour se combat qui va surement finir devant les tribunaux

Le Sénégal exclu 10 ans, l'ultimatum terrible de la CAF

La rétrocession du titre au Maroc est une peine suffisament lourde bien que juste pas besoin d'en rajouter.

Le PSG et les coups de pouce de la VAR, c'est trop pour Nice

Admettons ? Mais son joueur expulsé fait plusieurs fautes qui méritait déjà jaune Sansom limite souvent etc .... J'ai vu des matches beaucoup plus orienté que celui-là

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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