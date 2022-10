PSG : Lionel Messi et le Barça, sa vengeance sera terrible

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Après une première saison compliquée, Lionel Messi est enfin à son aise au PSG. De quoi espérer le voir écrire une nouvelle belle page de sa carrière. Néanmoins, dès l'été prochain, la question de son avenir se posera encore. Un an de plus à Paris pour Messi ou un départ ?

Lionel Messi va t-il enchanter les supporters du PSG à petites doses seulement ? Depuis sa signature à l'été 2021, la Pulga n'a pas toujours montré le niveau qui a fait de lui un septuple ballon d'or. Cependant, les choses vont mieux cette saison avec le PSG. Depuis la reprise, il a déjà inscrit huit buts toutes compétitions confondues dont un bijou en Ligue des champions sur la pelouse de Benfica mercredi. Les supporters parisiens peuvent enfin se régaler mais jusqu'à quand ? Telle est la question qui va se poser à Paris dans les prochains mois.

Paris, Barcelone ou Miami pour Messi en 2024

En effet, son contrat court jusqu'en juin prochain. Ensuite, à 36 ans, il sera libre de s'engager n'importe où. Une aubaine pour son ancien club, le FC Barcelone, qui rêve de le reprendre prochainement. C'est même une promesse personnelle de Joan Laporta. Les dirigeants blaugrana multiplient les prises de parole en ce sens, à l'image du directeur financier qui a assuré que, s'il le fallait, le Barça trouverait les moyens économiques de faire venir Lionel Messi à nouveau au Camp Nou. Mais, du rêve à la réalité, il y a parfois un pas de géant. Selon ESPN Deportes, les chances de voir Messi signer à Barcelone restent minces à l'heure actuelle.

Messi se plaît bien à Paris et au sein du PSG. Il n'est pas exclu de le voir prolonger son bail dans la capitale pour la saison 2023-2024. En outre, le club parisien lui offrirait de bien meilleures garanties salariales que son homologue catalan, encore sur un fil financièrement. Une offre de prolongation est légitime au vu des performances satisfaisantes de Messi en ce moment. Enfin, sur le plan sportif, si le Barça va un peu mieux et se rapproche du Real Madrid dans la course pour le titre en Liga, ses difficultés en Europe n'en font pas un candidat au titre en Ligue des Champions. Même la place en 1/8e de finale de l'épreuve est très loin d'être garantie pour la formation de Xavi après la récente défaite à l'Inter Milan.

Pour ne rien arranger aux affaires catalanes, David Beckham et son Inter Miami se mêlent du dossier. L'ancien footballeur veut réaliser le plus beau transfert de l'histoire de la MLS en signant la Pulga. La ville floridienne représente quelque chose pour le joueur, qui a possédé un pied-à-terre dans la cité. Un long feuilleton démarre sans doute et, une fois encore, le FC Barcelone pourrait vite déchanter.