PSG : Lewandowski le secret pour prolonger Mbappé ?

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Alors que le Bayern Munich tente de prolonger son contrat, Robert Lewandowski pense plutôt à un départ l’été prochain. L’attaquant polonais rêve surtout d’un transfert au Real Madrid, quitte à refroidir le Parisien Kylian Mbappé.

Pour renforcer son attaque l’été prochain, le Real Madrid aura sûrement l’embarras du choix. Le club de la capitale espagnole, dont les finances sont en bonne santé, a fait de Kylian Mbappé sa priorité. Un dossier a priori facile puisque l’attaquant du Paris Saint-Germain, s’il ne prolonge pas d’ici là, pourra débarquer librement. Et si la Maison Blanche ne se contentait pas du Français ? En guise de complément ou d’alternative, le vice-champion de Liga reste attentif à la situation d’Erling Haaland. Tout comme Manchester City et le Paris Saint-Germain qui auraient déjà pris contact avec l’entourage du buteur du Borussia Dortmund.

Lewandowski refuse de prolonger

Mais ce n’est pas tout. Le Real Madrid possède une troisième piste de prestige avec Robert Lewandowski, dont les envies d’ailleurs sont confirmées par le quotidien madrilène As. On apprend en effet que l’avant-centre du Bayern Munich ne se laisse pas attendrir par les sollicitations de ses dirigeants. Alors que le club bavarois souhaite prolonger son contrat, le Polonais souhaite mettre la pression pour partir l’été prochain, à un an de la fin de son bail. Son objectif serait clair, à savoir signer au Real Madrid et s’offrir un dernier challenge de haut niveau pour terminer sa carrière.

Il est vrai que Robert Lewandowski a fait le tour au Bayern Munich, et plus généralement en Allemagne après son passage au Borussia Dortmund. Si son attaquant de 33 ans persiste, la direction du Bayern sera contrainte d’écouter les offres, et l’une d’entre elles pourrait bien venir du Real Madrid. Reste à savoir si cette hypothèse plairait à Kylian Mbappé, déterminé à devenir la star d’un grand projet, et donc réticent à l’idée de partager l’affiche comme c’est actuellement le cas au Paris Saint-Germain.