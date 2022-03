PSG : Leonardo, un mercato de fou pour garder sa place

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Après la déroute de Madrid, Leonardo travaille déjà sur les venus de Lucas Paqueta et Paul Pogba en vue du prochain mercato estival. Pointé du doigt après l'élimination du PSG en Ligue des champions, le directeur sportif brésilien s'active peut-être sur ses derniers gros coups à Paris.

Le dernier mercato réalisé par Leonardo et le Paris Saint-Germain avait fait rêver tous les fans de foot...mais ça c'était avant de rencontrer le Real Madrid. Ce mercredi, Neymar, Léo Messi et Kylian Mbappé ont quitté la Ligue des champions après une défaite renversante (3-1) au Stade Santiago Bernabeu. Mais le directeur sportif parisien, lui, continue à aller de l'avant pour renforcer l'effectif du PSG. D'après Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot, le Brésilien et le PSG ont déjà pris contacts avec les clans Paqueta et Pogba. A noter que Leonardo est très proche de Mino Raiola, agent du Français arrivant en fin de contrat à Manchester United. Il était également en poste au Milan AC en 2019 quand il avait fait venir Lucas Paqueta, aujourd'hui à l'OL. Contrairement au milieu de terrain tricolore, le Lyonnais est sous contrat avec l'OL jusque juin 2025. Leurs deux noms ont déjà fait le tour de la capitale depuis de nombreux mois. Mais un départ de Leonardo pourrait tout compromettre.

Leonardo, un départ en vue

Au PSG, la révolution ne sera pas immédiate. Sonnés, les dirigeants souhaitent prendre leur temps avant d’agir. Désormais sur la sellette, Leonardo - qui s’est exprimé devant le groupe vendredi - travaillait sur le prochain mercato depuis déjà plusieurs semaines. — Julien Maynard (@JulienMaynard) March 13, 2022

Pogba et Paqueta seront-ils les derniers coups de maître réalisés par Leonardo au PSG ? Le drame de Bernabeu n'a fait qu'acter le divorce entre Leonardo et le PSG. Avant cette élimination précoce, il avait déjà agacé ses dirigeants et les hautes instances qataries via des déclarations déplacées, comme à Nantes, ou à cause de sa très mauvaise relation avec les derniers entraîneurs du PSG (Tuchel, Pochettino). La mauvaise gestion du cas Mbappé, en partance vers le Real Madrid, a aussi fait jaser le Qatar. Toujours d'après Julien Maynard, le directeur sportif parisien est sur la sellette et le PSG lui aurait déjà trouvé un potentiel remplaçant en la personne de Fabio Paratici, en poste à Tottenham. A l'origine du dernier mercato flamboyant du PSG (Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Messi, Donnarumma), Leonardo essuie les critiques sur ces dernières recrues plus choisies sur l'aspect marketing que sportif. Sergio Ramos n'a joué qu'à peine cinq matchs cette saison et Léo Messi n'a marqué que sept buts toutes compétitions confondues. Donnarumma, quant à lui, est à l'origine de remontada madrilène après sa bourde défensive. Comme Leonardo, Mauricio Pochettino devrait lui aussi dire au revoir au Paris Saint-Germain.