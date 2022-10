PSG : Keylor Navas peut définitivement oublier Naples

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Cet été, Keylor Navas avait une opportunité pour quitter son statut de gardien remplaçant du PSG. Cette option l'envoyait à Naples mais finalement le Costaricien est resté à Paris. Bien mal lui en a pris car l'horizon se bouche désormais aussi en Campanie.

A 35 ans, Keylor Navas espérait mieux pour ses dernières années de carrière. Le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid doit cirer le banc au PSG. La faute à l'arrivée de Gianluigi Donnarumma lors du mercato estival 2021. Si lors de la première saison de l'Italien les deux hommes avaient un temps de jeu presque similaire, ce n'est plus le cas cette saison. Luis Campos et Christophe Galtier ont mis fin à la rivalité entre les deux gardiens, établissant une hiérarchie définitive au poste. Navas est maintenant un vrai numéro deux et n'a pas disputé la moindre minute avec le PSG depuis la reprise.

Meret prolonge, plus besoin de Navas à Naples

De quoi motiver un départ pour l'hiver prochain, mais où ? Cet été, il était question d'un transfert à Naples mais les choses avaient échoué au dernier moment à cause d'un différend financier entre le club napolitain, le joueur et Antero Henrique sur le salaire de Navas. Malheureusement, il semble que le Costaricien ait laissé passer sa chance de venir dans l'ancien club de Diego Maradona.

En effet, le titulaire actuel du club Alex Meret apparaît de plus en plus comme un élément fiable et d'avenir. Le portier italien de 25 ans vient de prolonger son contrat ce mercredi avec l'actuel leader de Serie A. Il sera Napolitain jusqu'en juin 2024 avec la possibilité de pousser un an de plus. « Le SSC Napoli a prolongé le contrat pour les performances sportives du footballeur Alex Meret jusqu’au 30 juin 2024 avec une option de prolongation par le club jusqu’au 30 juin 2025 », a communiqué le Napoli sur son site internet. Autrement dit, Keylor Navas voit un autre poste de gardien lui filer sous le nez. Il aura à cœur de réaliser un grand Mondial au Qatar pour activer d'autres pistes en janvier prochain.