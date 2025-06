PSG ‍: John Textor craque pour Kang-in Lee

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Luis Enrique au PSG lors de la deuxième partie de saison, Kang-in Lee est apprécié par de nombreux clubs. Un courtisan surprenant a d’ailleurs manifesté son intérêt ces dernières heures.

Joueur important dans la rotation de l’effectif aux yeux de Luis Enrique en début de saison, Kang-in Lee a cependant vu son temps de jeu diminuer brutalement au fil des mois, au point d’être quasiment inutilisé lors de la seconde partie de saison. L’international sud-coréen a pourtant de vraies qualités sur le plan technique, mais la concurrence est telle au Paris Saint-Germain que son avenir pourrait s’écrire ailleurs. Plusieurs clubs ont ainsi manifesté leur intérêt dans le but de récupérer l’ex-milieu offensif de Majorque.

Lee Kang-In vendu, la réponse cash du PSG https://t.co/guCesWPvRI — Foot01.com (@Foot01_com) June 9, 2025

Al-Nassr, Naples ou encore Arsenal ont contacté le PSG, qui attend une offre importante pour s’en séparer. Ces dernières heures, un club encore moins huppé a tenté sa chance, Crystal Palace, dont fait encore partie John Textor pour le moment. « Crystal Palace a coché le nom de Lee Kang-in : le club veut attirer le milieu offensif du PSG. Objectif clair : renforcer l’équipe en vue de la Ligue Europa. Kang-in, 24 ans, sort d’une saison solide et plaît pour sa polyvalence » a publié sur son compte X le journaliste Sébastien Vidal.

Crystal Palace est chaud sur Kang-in Lee

Un intérêt qui peut surprendre, car on imagine assez mal Kang-in Lee accepter de signer dans un club si peu huppé, surtout au vu des autres équipes intéressées par son profil. On peut légitimement penser qu’en cas de départ du PSG, le milieu offensif de 24 ans donnera sa préférence à Naples ou à Arsenal, qualifiés pour la Ligue des Champions et dont les moyens financiers sont au moins aussi importants que Crystal Palace. Al-Nassr reste aussi en course, même si Kang-in Lee a clairement fait savoir au cours des dernières heures que son intention était bel et bien de poursuivre sa carrière en Europe.