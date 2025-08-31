PSG ‍: Donnarumma transféré avec une astuce historique

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Toujours bloqué au PSG, Donnarumma n'a plus que quelques heures pour trouver un nouveau club. Si le portier italien privilégie la Premier League, Galatasaray entend créer la surprise dans le dossier avec une offre inédite.

Un nouveau projet ou le placard pendant six mois. Gianluigi Donnarumma joue son avenir en moins de 48 heures. Ecarté par le PSG au profit de Lucas Chevalier, l'Italien n'est pas prêt de revenir dans les cages parisiennes à l'avenir. Malheureusement, le transfert tant attendu n'arrive pas. Les exigences financières du Paris Saint-Germain bloquent les prétendants dont le principal favori Manchester City. En plus, les Citizens n'ont pas su faire partir Ederson à Galatasaray. Manchester United est une solution de repli pour Donnarumma mais les Red Devils vont devoir accélérer nettement dans les négociations.

Galatasaray y va au bluff pour Donnarumma

La situation devient donc critique pour le capitaine de la Squadra Azzurra. Il pourrait bien céder à la prochaine offre, même hors d'Angleterre, pour s'assurer du temps de jeu à court terme. L'invité surprise est arrivé et s'appelle Galatasaray selon les informations du journaliste Rudy Galetti. Incapable de conclure un accord avec Manchester City pour Ederson, qui est maintenant la cible de Fenerbahçe, le club anciennement coaché par José Mourinho se reporte sur celui qui était censé succéder au Brésilien. Galetti affirme que Galatasaray a approché le PSG en coulisses et, ce avec une offre des plus surprenantes.

🚨💣 EXCL | Galatasaray are working behind the scenes with PSG for Gianluigi Donnarumma.



⚠️ Talks are ongoing on a shocking formula: no transfer fee, only future resale value - a move that could shake market logic and raise major questions on player representation. pic.twitter.com/IuJms9R24u — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 29, 2025

Les Stambouliotes ne proposent aucune indemnité de transfert pour Donnarumma. Ils comptent payer les Parisiens grâce à un pourcentage sur une future revente du gardien italien. Un paiement reporté dans le temps, ce qui ne plaira pas à Nasser Al-Khelaifi même avec un énorme pourcentage à la clé. Par contre, l'option turque est loin d'être mauvaise pour Donnarumma. Qualifié pour la Ligue des champions, Galatasaray a déjà attiré Victor Osimhen et Leroy Sané cet été. De quoi offrir un projet séduisant à l'Italien. Reste à convaincre Paris avec la formule audacieuse du transfert.