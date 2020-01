PSG : Cavani à l'Atlético, Mourinho relance tout

Dans : Mercato.

Arrivé en cours de saison du côté de Tottenham, José Mourinho n’a pas vraiment choisi son effectif. Par conséquent, l'entraîneur portugais aimerait que ses dirigeants recrutent quelques joueurs à son goût.

Depuis le 20 novembre dernier, et sa nomination à la tête des Spurs à la place de Mauricio Pochettino, le Special One n’a pas fait de miracles. Avec six victoires, un nul et quatre défaites, dont la dernière face à Southampton mercredi (0-1), le coach portugais a un bilan mitigé. Pour amener son équipe dans le Top 4 de la Premier League, et donc en Ligue des Champions, Mourinho sait qu’il devra renforcer son équipe en janvier. Avec six points de retard sur Chelsea, le club londonien devra réaliser une belle année 2020. Avec Thomas Lemar en tête de gondole ? La rumeur enfle ces dernières heures. Blessé au pubis et absent au moins deux semaines, le champion du monde serait effectivement la priorité hivernale des Spurs.

En quête de renforts offensifs pour suppléer Kane, Mourinho veut donc Lemar. Selon Don Balon, ce potentiel transfert pourrait se faire autour des 60 millions d’euros. Une transaction qui satisferait toutes les parties. À Tottenham, qui récupérerait un élément capable de jouer en transitions rapides. À Lemar, qui serait prêt à rejoindre la Premier League pour relancer sa carrière. Et à l’Atlético, qui pourrait retomber sur ses pattes dans ce dossier, tout en se renforçant derrière. À la recherche d’un nouvel avant-centre pour remplacer Diego Costa, Diego Simeone a toujours des vues sur Edinson Cavani. Mais pour recruter et racheter les six derniers mois de contrat du meilleur buteur de l'histoire du PSG, le club madrilène a besoin de 25 millions d’euros. Un montant qui pourrait tomber avec la vente de Lemar à Tottenham. Autant dire que l’avenir de Cavani à Paris est lié à celui de Lemar, qui s’éloigne par la même occasion de l’Olympique Lyonnais durant ce mercato hivernal…