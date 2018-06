PSG : C'est bouclé, la Roma achète Pastore et vend Nainggolan

Dans : Mercato, PSG, Serie A.

Dans les petits papiers depuis plusieurs jours, le transfert de Javier Pastore du Paris Saint-Germain à l'AS Rome est acté.

Alors que le mercato estival est assez calme à cause de la Coupe du Monde 2018, la Roma, elle, ne chôme pas durant ce mois de juin. Après avoir validé les arrivées d'Ante Coric, de Bryan Cristante, et probablement celle de Justin Kluivert, la Louve s'apprête à frapper un grand coup sur le marché. En effet, le club de Monchi doit officiellement recruter Javier Pastore avant la fin de cette semaine, vu qu'une visite médicale est prévue pour vendredi ou samedi. Selon Di Marzio, le milieu de 29 ans va donc rejoindre la Roma.

Une bonne nouvelle pour l'international argentin, qui souhaitait retourner en Serie A pour relancer sa carrière après sept saisons mitigées au PSG. À Rome, il aura en tout cas les clés en main pour réussir, parce que Radja Nainggolan va bientôt s'engager à l’Inter Milan pour 24 millions d'euros, plus le jeune Nicolò Zaniolo et l'expérimenté Davide Santon. De son côté, le club de la capitale française va aussi y trouver son compte car il encaissera 20 millions, et potentiellement 4 ME de bonus. Avec cette première grosse vente, Paris se met donc pratiquement à l'abri par rapport au fair-play financier de l'UEFA, qui lui réclame 60 ME avant le 30 juin.