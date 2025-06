PSG ‍: Barcola reçoit une dangereuse promotion

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

Désireux de recruter un ailier gauche pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine, le Bayern Munich a plusieurs dossiers en cours. Sachant que Nico Williams est en partance pour le FC Barcelone, Bradley Barcola pourrait bien passer de plan B à plan A en Bavière.

Avec le départ de Leroy Sané et celui très probable de Kingsley Coman, le Bayern Munich a indéniablement besoin de renforts sur les ailes de son attaque. Depuis plusieurs semaines, le Rekordmeister multiplie les pistes pour essayer de trouver le joueur idéal. Le nom de Rafael Leão a fait beaucoup de bruit, avant que les rumeurs se redirigent vers celui de Nico Williams. L'ailier gauche de l'Athletic Club et de la sélection espagnole a encore sorti une saison remarquée (11 buts, 7 passes décisives en club) et le faible montant de sa clause libératoire a fait bondir les cadors européens. En effet, pour environ 60 millions d'euros et des arguments convaincants, il était possible de s'offrir celui qui devrait finalement aller au FC Barcelone. Sa piste prioritaire écartée, le Bayern Munich se tourne désormais vers Bradley Barcola.

Bradley Barcola, nouveau plan A du Bayern Munich ?

PSG : Barcola menace Luis Enrique de quitter Paris https://t.co/CGfd6HNbm0 — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2025

Il est difficile d'imaginer Bradley Barcola quitter le Paris Saint-Germain après seulement deux saisons couronnées de succès. Pourtant, l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia a quelque peu rebattu les cartes. Et ça, le Bayern Munich compte bien en profiter, indique l'insider du club allemand Christian Falk. Le spécialiste dans l'actualité du champion d'Allemagne en titre indique que le Parisien est devenu la piste numéro 1 en Bavière. En cause, l'échec dans les négociations avec Nico Williams, et le fait que Rafael Leão n'ait pas que des partisans en interne.

Fait important à noter : Bradley Barcola a récemment changé d'agent pour passer de Jorge Mendes à Moussa Sissoko et Marco Lichsteiner. Ces deux hommes font partie d'une agence « très bien connectée au Bayern », lit-on. Si une occasion se présente, il n'y a donc aucun doute que les Munichois tenteront leur chance. Quoi qu'il en soit, un transfert est difficilement possible à l'heure actuelle car le PSG ne veut pas le vendre.