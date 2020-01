PSG : 80ME offerts à l'AC Milan pour Romagnoli et Paqueta ?

Dans : Mercato.

Leonardo et Nasser Al-Khelaifi seraient prêts à offrir 80ME à l'AC Milan afin de recruter simultanément pour le PSG Lucas Paqueta et Alessio Romagnoli.

On le sait, Leonardo a toujours un œil très attentif sur le championnat d’Italie et encore plus sur l’AC Milan, qu’il a quitté à l’été dernier pour revenir au Paris Saint-Germain comme directeur sportif. Et c’est dans ce cadre que le Brésilien aurait dans l’intention de proposer 80ME aux dirigeants des Rossoneri afin de recruter deux joueurs du club lombard, Lucas Paqueta et Alessio Romagnoli. Si l’intérêt de Leonardo pour son compatriote n’est pas nouveau, et cela même si Lucas Paquette ne brille pas vraiment à l’AC Milan, le Corriere dello Sport affirme que le PSG veut également Alessio Romagnoli.

Ciao Thiago Silva, benvenuto Romagnoli

Capitaine de l’AC Milan, c’était encore le cas ce lundi contre la Sampdoria, le défenseur international italien pourrait rejoindre le leader de la Ligue 1 afin de remplacer Thiago Silva que le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain ne se précipite pas pour prolonger alors que ce dernier arrive en fin de contrat. De quoi étayer la thèse de l'intérêt du PSG pour Alessio Romagnoli, qui a clairement le profil idéal pour ce poste. Reste à savoir si l'AC Milan, dont on ne sait pas en sera le propriétaire l'été prochain, laissera partir deux jours d'un seul coup vers Paris.