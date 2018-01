PSG : 25ME et officialisation imminente pour Lucas à Tottenham !

Dans : Mercato, PSG, Premier League.

Sauf énorme retournement de situation, la carrière de Lucas Moura au Paris Saint-Germain va s'achever rapidement. En effet, le joueur brésilien du PSG devrait s'engager dans les prochaines heures avec Tottenham, un accord étant intervenu ce week-end entre Lucas, les Spurs et bien évidemment les dirigeants du Paris SG. Arrivé officiellement dans la capitale lors du mercato 2012 pour 40ME, même s'il a attendu janvier 2013 pour débarquer à Paris, Lucas Moura n'entrait plus dans les plans d'Unai Emery depuis bien longtemps, et plutôt que se morfondre dans les tribunes du Parc des Princes, l'ailier de 25 ans a choisi de rebondir en Europe. Ce sera donc du côté de Londres et plus précisément de Tottenham que Lucas va exhiber ses talents, le Paris Saint-Germain empochant 25ME dans l'affaire, et se soulageant d'un beau salaire. De quoi faire le bonheur d'Antero Henrique, actuellement lancé dans une petite opération dégraissage en vue de faire le bonheur des gendarmes financiers de l'UEFA.