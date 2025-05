Poussé à bout par Chelsea, Nkunku fait ses valises

Ces derniers mois, Christopher Nkunku n'a pas été à la fête à Chelsea. Longtemps blessé, il ne bénéficie pas de la confiance de son nouvel entraîneur Enzo Maresca. Rarement titulaire, il veut quitter les Blues cet été.

Annoncé comme un futur patron de l'Equipe de France il y a peu, Christopher Nkunku a vu le train bleu passer sans s'arrêter. Le rattraper nécessite d'agir dès maintenant. Alors qu'il flambait à Leipzig, il était dans les petits papiers de Didier Deschamps en 2022 mais une blessure au genou lui a fait manquer le Mondial au Qatar. Désormais à Chelsea, il a disparu des radars en sélection. La faute à plusieurs longues blessures et à un temps de jeu en forte baisse. Avec son nouveau manager Enzo Maresca, Nkunku n'a été titularisé que neuf fois en Premier League cette saison. L'ailier français doit se contenter de la modeste Ligue Conférence pour briller avec les Blues.

Une situation que Nkunku ne supporte plus. Selon les informations du journaliste de Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg, le joueur formé au PSG a décidé de quitter Chelsea cet été. Une nouvelle intéressante pour de nombreux clubs même s'il est sous contrat jusqu'en 2029 avec le club londonien. Annoncé de retour à Paris lors des précédents mercatos, Christopher Nkunku aura bien du mal à trouver une place dans l'effectif de Luis Enrique.

