Pogba tenté par l’offre XXL de l’Arabie Saoudite

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Après avoir raflé la mise dans les dossiers Karim Benzema et Ngolo Kanté, l’Arabie Saoudite pourrait attirer Paul Pogba.

Gêné par les blessures ces derniers mois, Paul Pogba n’a pas été en mesure d’enchaîner les matchs avec la Juventus Turin, ce qui aurait pu lui permettre de postuler de nouveau à une place en Equipe de France. Didier Deschamps ne s’en est jamais caché, dès que Paul Pogba retrouvera une forme physique digne de ce nom, il fera de nouveau appel à celui qu’il considère comme l’un de ses capitaines. Le souci, c’est que l’international tricolore de la Juventus Turin ne parvient pas à se refaire une santé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

L’objectif n°1 de Paul Pogba était de récupérer durant cet été avant de revenir en grande forme avec le club italien et réussir à enchainer les matchs en début de saison dans le but pourquoi pas de revenir chez les Bleus d’ici quelques mois. Néanmoins, les plans de l’ancien milieu de terrain de Manchester United pourraient être bouleversés par l’Arabie Saoudite. Et pour cause, la Gazzetta dello Sport dévoile dans son édition du jour que l’international français a reçu une offre XXL en provenance d’Al-Ittihad.

L'Arabie Saoudite offre un contrat en or à Pogba

Le champion du monde 2018 s’est vu proposer un contrat de trois ans rémunéré à hauteur de 100 millions d’euros plus des bonus. Preuve que les choses sont très avancées, Paul Pogba s’est rendu en personne en Arabie Saoudite afin de visiter les infrastructures du club. Le suspense est toutefois entier dans ce dossier car Paul Pogba est rentré à Turin ce lundi… sans donner de réponse définitive au club saoudien.

Juventus midfielder Paul Pogba spotted in Saudi over the weekend ⤵️🇸🇦🇫🇷pic.twitter.com/nJJ5NIVSrX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023

Il semble que l’offre financière ne laisse pas insensible Paul Pogba, lequel a toutefois une énorme hésitation au moment d’accepter la proposition saoudienne. Et pour cause, le milieu des Bleus avait dans un coin de la tête de revenir au top pour faire son grand retour en Equipe de France, chose qui sera probablement impossible s’il décide de faire le choix de l’Arabie Saoudite. Les prochains jours seront cruciaux dans ce dossier qui pourrait déboucher à la signature d’un nouvel international français dans le nouvel Eldorado du football mondial.