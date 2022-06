Pogba à la Juve, ne manque que la fumée blanche

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

N'ayant pas prolongé à Manchester United, Paul Pogba est libre sur le marché des transferts. Cependant, cela ne devrait pas durer puisqu'un retour à la Juventus Turin apparaît de plus en plus probable.

Paul Pogba a encore défrayé la chronique lors de cette saison, surtout concernant son avenir. En fin de contrat à Manchester United, il n'a laissé que peu d'indices sur son futur club. Une seule certitude, le Français ne jouera plus pour les Red Devils la saison prochaine. Son deuxième passage à Manchester laisse un goût d'amertume au vu de ses prestations et du nombre de matches ratés, d'autant qu'il avait coûté 105 millions d'euros à l'été 2016. Toutefois, cela ne refroidi par les grandes écuries européennes qui se pressent encore devant le joueur et son agent pour le signer dans le futur.

Ne manque plus que l'officialisation pour Pogba à la Juve

C'est le cas du PSG, admirateur depuis longtemps du milieu champion du monde avec l'Equipe de France en 2018. Mais, alors que le club parisien semblait être bien placé pour l'attirer, Pogba se dirige tout droit vers Turin. Selon les médias italiens, « La Pioche » devrait faire son retour à la Juventus où il a évolué de 2012 à 2016, ayant glané quatre Scudetto et atteint une finale de Ligue des champions en 2015.

Mardi, le Corriere Dello Sport annonçait que le joueur avait déjà passé une partie de sa visite médicale avec les Bianconeri. Cela a été confirmée par Elvin DF, journaliste de 90min proche du club turinois ce mercredi. « La Juventus est très sereine pour Paul Pogba. Countdown. Patience. L'annonce officielle arrivera », a t-il posté. Selon la presse transalpine, il ne manque plus que quelques détails financiers à régler sur les primes et les bonus pour finaliser le retour de Pogba à Turin. Un apport non négligeable pour le fragile entrejeu des Bianconeri mais un nouvel échec en vue pour le milieu parisien sur ce mercato.