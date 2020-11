PL : Vroum, Chevrolet embarque Cristiano Ronaldo à MU

Dans : Mercato.

Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo ne sait pas encore de quoi son prochain mercato sera fait.

Comme souvent, ce sont les performances sportives de son club qui vont conditionner l’avenir de Cristiano Ronaldo. L’international portugais ayant horreur de perdre, il pourrait se résoudre à quitter la Juventus Turin en cas de troisième échec consécutif en Ligue des Champions. En cas de départ, plusieurs clubs tels que le Paris Saint-Germain ou Manchester United pourraient se positionner, bien que ces mastodontes européens ne soient pas officiellement intéressés par le transfert du Portugais de 35 ans. Il n’en reste pas moins évident que le Paris Saint-Germain pourrait être tenté par le renfort du natif de Madère afin de combler un potentiel départ de Kylian Mbappé, courtisé avec assiduité par le Real Madrid.

De son côté, Manchester United n’a jamais définitivement tourné la page CR7. Et à en croire les informations de Diario GOL, un très puissant sponsor de Manchester United pousse en interne pour un retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford. Il s’agit de Chevrolet, constructeur automobile américain propriété du groupe General Motors et dont la puissance financière n’est plus à démontrer avec 4,95 millions de véhicules vendus à travers le monde par an en moyenne. La marque, sponsor maillot principal des Red Devils, serait prête à participer financièrement à un éventuel retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Et pour cause, le jeu en vaut la chandelle pour le constructeur, qui sait que la venue de CR7 en Angleterre mettrait un énorme coup de projecteur sur sa marque en raison du nombre de maillots que le Portugais ferait vendre. Reste à voir ce que le principal intéressé pensera de tout cela…