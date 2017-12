PL : C'est la femme d'Olivier Giroud qui fera le choix au mercato...

Dans : Mercato, Premier League, OM.

Actuellement blessé, Olivier Giroud est pourtant un des joueurs les plus convoités du mercato d'hiver qui ouvrira ses portes dans une semaine jour pour jour. Si en France l'OM a été annoncé comme un prétendant possible pour le buteur des Bleus, même si cela semble très peu probable, c'est en Premier League que le nom d'Olivier Giroud circule le plus. Et Everton revient très régulièrement comme étant un club susceptible de s'offrir le buteur d'Arsenal.

Ce mardi, en marge du match nul obtenu par Everton à WBA, Sam Allardyce, nommé coach du club des Toffees fin novembre, a évoqué la possible signature d'Olivier Giroud en janvier. Ou plutôt l'impossible signature. « Olivier Giroud a déjà refusé de venir la dernière fois. Il ne veut pas venir au nord de Londres. Ou bien c'est sa femme qui ne veut pas. C'est important pour les épouses. Normalement, ce sont elles les boss. Je vous dis ça par expérience », a expliqué, avec un grand sourire, Big Sam, qui sait bien que Madame Giroud n'a pas l'intention de mettre le cap vers Everton. A priori, l'attaquant français semble être plutôt parti...pour rester à Arsenal.