PSG : Fabian Ruiz, un nouveau riche veut se le payer

Seul joueur du Paris Saint-Germain à être sous contrat jusqu'en juin 2027, Fabian Ruiz commence à attirer de nombreux regards. Le milieu de terrain espagnol fait rêver Galatasaray, très ambitieux dernièrement.

Lorsqu'il a débarqué au PSG , Fabian Ruiz avait encore cette étiquette de joueur irrégulier qui alternait entre le chaud et le froid avec le Napoli. Bientôt quatre ans plus tard, tout le monde s'accorde à dire que l'effectif parisien ne serait pas le même sans lui. Joueur indéboulonnable de la formation de Luis Enrique, le milieu de terrain espagnol dispose d'un rôle très précis sur le terrain et ses tâches, lorsqu'elles sont accomplies, augmentent grandement les chances de son équipe de l'emporter.

F. Ruiz Peña Espagne • Âge 29 • Milieu Coupe de France 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 WC Qualification Europe 2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 12 Buts 1 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Forcément, lorsqu'un champion d'Europe comme lui arrive bientôt dans sa dernière année de contrat, les clubs européens intéressés voient une opportunité se présenter à eux et commencent à discuter. En coulisses, un gros club turc a bien l'intention de passer à l'action.

Fabian Ruiz a tapé dans l'oeil de Galatasaray

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations d'Ekrem Konur. L'insider turc affirme que Galatasaray a pris contact avec le Paris Saint-Germain pour Fabian Ruiz. A la recherche de renforts dans son entrejeu, l'écurie stambouliote a fait de l'international espagnol une cible de choix, souhaitant ainsi profiter de sa situation contractuelle encore dans le flou. On apprend ainsi que des discussions autour d'un prêt avec option d'achat pourraient avoir lieu, bien qu'aucune offre concrète n'ait encore été formulée. Galatasaray a démontré ces derniers mois qu'il était capable de miser très gros sur des joueurs, avec les investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros pour faire venir Victor Osimhen, Wilfried Singo ou même Mauro Icardi en provenance... du PSG.

De son côté, la direction parisienne travaille toujours dans le sens d'une prolongation de son milieu de terrain étant donné qu'il est le seul, avec Senny Mayulu, à être encore sous contrat jusqu'en juin 2027. Tous les autres membres de l'effectif professionnel possèdent un contrat qui va au-delà de la fin de la saison prochaine. Reste à savoir quelles sont les envies du joueur qui, à 29 ans, aura sûrement un grand nombre de convoitises à l'approche de sa dernière année de contrat.