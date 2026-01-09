ICONSPORT_280158_0059
Fabian Ruiz (PSG)

PSG : Fabian Ruiz, un nouveau riche veut se le payer

PSG09 janv. , 11:00
parQuentin Mallet
0
Seul joueur du Paris Saint-Germain à être sous contrat jusqu'en juin 2027, Fabian Ruiz commence à attirer de nombreux regards. Le milieu de terrain espagnol fait rêver Galatasaray, très ambitieux dernièrement.
Lorsqu'il a débarqué au PSG, Fabian Ruiz avait encore cette étiquette de joueur irrégulier qui alternait entre le chaud et le froid avec le Napoli. Bientôt quatre ans plus tard, tout le monde s'accorde à dire que l'effectif parisien ne serait pas le même sans lui. Joueur indéboulonnable de la formation de Luis Enrique, le milieu de terrain espagnol dispose d'un rôle très précis sur le terrain et ses tâches, lorsqu'elles sont accomplies, augmentent grandement les chances de son équipe de l'emporter.
F. Ruiz Peña

F. Ruiz Peña

SpainEspagne Âge 29 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs12
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Forcément, lorsqu'un champion d'Europe comme lui arrive bientôt dans sa dernière année de contrat, les clubs européens intéressés voient une opportunité se présenter à eux et commencent à discuter. En coulisses, un gros club turc a bien l'intention de passer à l'action.

Fabian Ruiz a tapé dans l'oeil de Galatasaray

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations d'Ekrem Konur. L'insider turc affirme que Galatasaray a pris contact avec le Paris Saint-Germain pour Fabian Ruiz. A la recherche de renforts dans son entrejeu, l'écurie stambouliote a fait de l'international espagnol une cible de choix, souhaitant ainsi profiter de sa situation contractuelle encore dans le flou. On apprend ainsi que des discussions autour d'un prêt avec option d'achat pourraient avoir lieu, bien qu'aucune offre concrète n'ait encore été formulée. Galatasaray a démontré ces derniers mois qu'il était capable de miser très gros sur des joueurs, avec les investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros pour faire venir Victor Osimhen, Wilfried Singo ou même Mauro Icardi en provenance... du PSG.
De son côté, la direction parisienne travaille toujours dans le sens d'une prolongation de son milieu de terrain étant donné qu'il est le seul, avec Senny Mayulu, à être encore sous contrat jusqu'en juin 2027. Tous les autres membres de l'effectif professionnel possèdent un contrat qui va au-delà de la fin de la saison prochaine. Reste à savoir quelles sont les envies du joueur qui, à 29 ans, aura sûrement un grand nombre de convoitises à l'approche de sa dernière année de contrat.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279926_0228
OL

9 ME et l’OL tient le nouveau Morton

ICONSPORT_272416_0020
OM

OM : La Roma craque pour Robinio Vaz

ICONSPORT_278112_0031
Paris FC

Le Paris FC recrute Luca Koleosho (officiel)

ICONSPORT_281577_0059
PSG

PSG : 100 ME pour Barcola, Arsenal frappe le premier

Fil Info

09 janv. , 13:20
9 ME et l’OL tient le nouveau Morton
09 janv. , 13:00
OM : La Roma craque pour Robinio Vaz
09 janv. , 12:50
Le Paris FC recrute Luca Koleosho (officiel)
09 janv. , 12:40
PSG : 100 ME pour Barcola, Arsenal frappe le premier
09 janv. , 12:20
Endrick à 0 euro, le coup de génie de l'OL
09 janv. , 12:00
OM : Angel Gomes viré, Himad Abdelli va signer
09 janv. , 11:40
Une pépite à 10 ME, Rennes sort l'artillerie lourde
09 janv. , 11:20
L'OM le voulait, Lille met le paquet

Derniers commentaires

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Il lui choppe le pied gauche... je viens de revoir les deux actions justement pour comparer avec fofana...cest encore moins évident avec fofana que hier soir ... donc oui ferme la dans pareille situation ou va t'acheter des lunettes et un cerveau aussi au passage

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Cest rouge... je dirais pas l'inverse essaye avec un autre

OM : Angel Gomes viré, Himad Abdelli va signer

Ton avis , tu vas aller le donner à Longoria et tu me donnera sa ( piquante) réponse stp... On vire pas un joueur au bout de 6 mois? C'est nouveau ça ? Si le joueur glande rien à l'entraînement par exemple, tu le payes à rien foutre pendant ses 4 ans de contrat ?

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

C'est contre Lyon qu'ils jouent jamais à fond

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Tout le monde simule des penaltys, surtout dans les matchs à enjeu, même les plus grands joueurs en ont simulé, et pour ta gouverne je crois pas qu'il y a eu simulation hier. Tu as pas du jouer longtemps au foot toi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading