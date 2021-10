Paul Pogba à Newcastle, incroyable polémique anglaise !

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Auteur d’un très bon début de saison, que ce soit avec Manchester United ou en équipe de France, Paul Pogba continue de laisser planer le doute autour de son avenir. Une aubaine pour Newcastle ?

Tout proche de quitter Manchester United lors du dernier mercato estival, Paul Pogba a finalement décidé d'honorer sa dernière année de contrat chez les Red Devils. Pour l’instant, et sachant qu’il a toujours des envies d’ailleurs après plus de cinq ans de bons et loyaux services à Old Trafford, le champion du monde refuse les avances de MU. Pourtant, United ne lésine pas sur les moyens pour tenter de prolonger son milieu de terrain. Un contrat avec un salaire annuel de plus de 20 millions d’euros lui a même été offert ces dernières semaines. Mais pour le moment, l'international français refuse de devenir le joueur le mieux payé de Premier League.

Pogba à Newcastle, Chris Waddle dit oui

Par conséquent, le nom de Pogba continue logiquement de circuler sur le marché des transferts. Notamment en Angleterre, et plus précisément du côté de Newcastle. Pour Chris Waddle, les nouveaux propriétaires saoudiens feraient bien de frapper un premier grand coup en recrutant Pogba. « Paul Pogba est en fin de contrat à Manchester United, n'est-ce pas ? Maintenant, les gens pourraient parler de lui à Newcastle. Mais au final, ce sera l'argent qui parle. Si les investisseurs saoudiens veulent vendre du rêve en disant qu’ils veulent tout gagner, il faudra recruter des joueurs comme Pogba », a lancé l’ancienne star des Magpies sur The Sun.

Pogba « n’est pas assez bon »

Un avis pas du tout partagé par Jason Pettigrove. « Waddle a le droit d’avoir son avis bien sûr, mais il est complètement à côté de la plaque sur ce coup. Il sait mieux que quiconque que Newcastle veut recruter des joueurs d’équipe. Sauf que Pogba ne montre sa qualité que de temps en temps, et ce n'est tout simplement pas assez, il n’est pas assez bon. Surtout pour un club qui repart de zéro et qui a besoin de joueurs pour montrer l'exemple. S'il est d'humeur, le milieu de terrain est beau à regarder, mais même avec beaucoup d’argent, les nouveaux propriétaires n'accepteront sûrement pas de devoir payer près d'un demi-million de livres par semaine sur un joueur qui n'est pas au top régulièrement », a répliqué le journaliste sur Caughtoffside.

Newcastle should make Pogba first transfer of Saudi revolution, says Waddle https://t.co/KU7i5MLi94 — Sun Sport (@SunSport) October 14, 2021

Cet argumentaire peut aussi s’inverser, puisque rien ne dit que Pogba a envie de jouer à Newcastle. Déjà parce que le nouveau club le plus riche au monde ne jouera probablement pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais aussi parce que Pogba a sûrement envie de voir autre chose que le championnat anglais à partir de la saison prochaine. Et parce que le milieu tricolore rêverait plutôt de rejoindre le PSG, qui n’avait pas pu le recruter l’été dernier après avoir fait Lionel Messi. Mais en 2022, si le Français reste libre de tout contrat et si Paris venait à perdre Kylian Mbappé, le dossier Pogba pourrait bien vite revenir sur le devant de la scène autour du Parc des Princes. Et Newcastle pourrait alors dire adieu au champion du monde.