Paul Pogba à Manchester City, l'incroyable scénario !

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

En fin de contrat en juin avec Manchester United, Paul Pogba est très courtisé sur le marché des transferts. Son nom revient avec insistance du côté du PSG, mais tout peut changer très vite.

Paul Pogba revenait en 2016 à Manchester United en provenance de la Juve. L'international français comptait jouer les premiers rôles en Premier League mais également décrocher une Ligue des champions. Près de six années après, force est de constater que la donne n'y est pas. Pour ne rien arranger, les performances globales de Paul Pogba ont été décevantes. En fin de contrat en juin avec les Red Devils, le champion du monde devrait bien partir de Manchester United. Certains clubs sont intéressés, dont le PSG. Le club de la capitale est en contacts avec son clan et lui aurait déjà fait une proposition de contrat selon certaines sources. Et alors que le PSG semble être la destination naturelle pour Pogba, voilà que Manchester... City est prêt à jouer les trouble-fêtes.

Pogba d'un Manchester à un autre ?

🚨 Manchester City VEUT Pogba !



Pep Guardiola, à la recherche d'une milieu de terrain polyvalent, a inscrit le nom de Pogba sur une liste de cibles.



(@MailSport) pic.twitter.com/ZdRYeEerPw — Actu Foot (@ActuFoot_) May 6, 2022

Pep Guardiola a toujours été un fan du profil de Paul Pogba. Le coach catalan de Manchester City, qui vient de connaître une nouvelle désillusion en Ligue des champions, veut renforcer son effectif au mercato. Si le transfert d'Erling Haaland est en bonne voie, le Daily Mail nous apprend ces dernières heures que Paul Pogba est lui aussi visé. Pep Guardiola veut un nouveau milieu de terrain polyvalent pour donner plus de volume à son entrejeu. Reste à savoir désormais si Pogba serait séduit à l'idée de rejoindre l'autre club de Manchester au vu de la rivalité existante. Toujours selon le Daily Mail, Pogba sera à l'écoute d'une future offre des Skyblues. En plus de cela, Manchester City n'aura aucun mal pour satisfaire ses exigences salariales, lui qui perçoit près de 340 000 euros par semaine à United. Mais dans ce dossier, le PSG et la Juventus rodent. Le club de la capitale paraît le mieux placé mais le mercato n'est jamais une science exacte et des surprises sont toujours à prévoir.