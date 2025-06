Partey va au clash avec Arsenal, l'OM arrive ‍!

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Toujours en quête de jolis coups sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille pourrait avoir une belle opportunité à saisir du côté de l’Angleterre, où Thomas Partey ne trouve pas d'accord avec Arsenal.

Pion essentiel de l’équipe de Mikel Arteta cette saison, Thomas Partey a des chances de faire ses valises dès cet été. Alors que son contrat actuel court jusqu’à la fin du mois de juin, le milieu de terrain de 32 ans était en pourparlers avec les Gunners pour une prolongation. Mais alors que les discussions ont commencé il y a plusieurs semaines déjà, les négociations sont actuellement au point mort. Les deux parties sont même convaincues qu’un renouvellement de contrat est impossible, sachant qu’aucun terrain d’entente n’a été trouvé et qu’aucune nouvelle discussion est prévue avant la fin du mois. Et d’après les informations de Fabrizio Romano, Partey est donc bien parti pour quitter Arsenal libre cet été : « Les négociations entre Arsenal et Thomas Partey concernant un nouveau contrat n'avancent pas. Aucun accord n'a été trouvé pour le moment, et il existe désormais des possibilités concrètes de séparation dans les prochains jours. Thomas serait disponible en tant qu'agent libre ».

Thomas Partey, un coup à tenter pour l’OM ?

Alors qu’Arsenal verrait ce départ de Partey d’un bon œil, sachant que la fuite de l’international ghanéen laisserait de la place au milieu, les clubs intéressés par un joueur de grande qualité vont également être ravis. Mais alors quelle destination Partey pourrait-il prendre durant ce mercato ? En France, l’OM est évoqué. Tout simplement parce que Marseille, par l’intermédiaire de Pablo Longoria et Medhi Benatia, a fait des joueurs libres son marché préférentiel depuis quelques temps. Après avoir fait venir un cador européen comme Adrien Rabiot l’année dernière, le club phocéen aura-t-il les moyens de recruter un autre élément capable de faire progresser l’effectif de Roberto De Zerbi en vue du retour en Ligue des Champions ? C’est possible, surtout que Partey peut se laisser tenter par un nouveau challenge en L1, mais pour cela, l’OM devra batailler avec une grosse concurrence, sachant que le Milan AC ou Fenerbahce sont déjà sur le coup. Mais Marseille a déjà montré des ressources surprises pour arriver à ses fins par le passé.