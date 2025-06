Osimhen à Liverpool grâce à un échange dingue

Dans : Mercato.

Par Nathan Hanini

Après une saison pleine du côté de la Turquie, Victor Osimhen va revenir du côté de Naples. Cependant, l’attaquant nigérian ne devrait pas rester en Italie et Liverpool prépare son offre pour l’ancien lillois.

C’est l’un des feuilletons de l’été. Victor Osimhen continue d’affoler les grandes équipes européennes. L’international nigérien (41 sélections, 26 buts) a passé une saison fructueuse du côté de Galatasaray. Le joueur de 26 ans a inscrit 37 buts et délivré huit passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues cette année. Seulement prêté du côté de la Turquie, Osimhen va devoir rentrer à Naples. Cependant, le club italien et le joueur souhaitent se quitter cet été. L’ancien lillois est en fin de contrat du côté de la Serie A en 2026 et son prix est fixé à 75 millions d’euros. Après les intérêts d’Al-Hilal, de Galatasaray et de Manchester United, Liverpool veut désormais entrer dans la danse. Les Reds préparent un échange assez fou et veulent inclure deux joueurs du club.

Chiesa et Nunez contre Osimhen

🚨 𝗡𝗘𝗪: Liverpool want Víctor Osimhen (26) but Napoli won’t make any discounts on his £64M release clause — #LFC have offered an equal exchange deal including Chiesa & Nuñez for Osimhen but Di Laurentiis wants: Chiesa + Núñez + £17M in order to make a deal, @ValterDeMaggio. pic.twitter.com/jRqZwRho8O — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) June 21, 2025

Ce dimanche, c’est le média italien Tuttomercato qui explique que Liverpool souhaite encore se renforcer sur son secteur offensif. Le club du Merseyside a déjà signé le jeune allemand Florian Wirtz. La formation d’Arne Slot veut s’attaquer à Victor Osimhen. Le quotidien italien précise que Liverpool veut inclure dans l’échange Darwin Nunez mais également Federico Chiesa. En premier lieu, l’Uruguayen n’est plus indispensable au sein du champion d’Angleterre et un départ est à prévoir cet été pour lui. Pour l’Italien la récente nomination de Gennaro Gattuso à la tête de la Squadra Azzurra a servi de déclencheur. À moins d’un an de la prochaine Coupe du monde, les joueurs vont devoir chercher du temps de jeu pour espérer partir en Amérique du Nord. Chiesa pourrait donc quitter l’Angleterre où il a peu joué cette saison. Liverpool prépare donc cet échange contre Victor Osimhen afin de se construire une ligne offensive compétitive.