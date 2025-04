Onana viré, Man United tente un pari fou en Ligue 1

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Déçu par le rendement de son gardien André Onana, Manchester United pourrait piocher en Ligue 1 pour remplacer l’international camerounais.

Recruté par Manchester United en juillet 2023, André Onana n’a jamais véritablement fait l’unanimité chez les Red Devils. Mais la période actuelle est sans conteste la plus difficile à vivre pour le Camerounais de 29 ans. Très bavard dans la presse avant le quart de finale aller de l’Europa League face à l’Olympique Lyonnais, André Onana a livré une prestation très contestable au Groupama Stadium. Notamment fautif sur le but inscrit par Rayan Cherki en toute fin de match, l’ancien de l’Ajax Amsterdam a passablement agacé Ruben Amorim, à tel point que l’entraîneur portugais a pris la décision de l’écarter pour le match de Premier League perdu à Newcastle ce week-end (4-1).

Même si André Onana gardera les cages mancunienne contre Lyon ce jeudi comme l'a révélé Ruben Amorim, les dirigeants britanniques s'activent pour lui trouver un successeur lors du prochain mercato. Et contre toute attente, TBR Football nous apprend que Manchester United est très intéressé par un gardien de Ligue 1. Il ne s’agit pas de Gianluigi Donnarumma, ni de Geronimo Rulli, de Lucas Perri ou encore de Lucas Chevalier… mais de Yahia Fofana. En effet, le gardien du SCO d’Angers est suivi par de nombreux clubs anglais, tels que Manchester United donc mais aussi Chelsea.

Manchester United fonce sur Yahia Fofana

A 24 ans, le portier ivoirien (18 sélections) réalise une saison pleine en Ligue 1 avec le SCO. Rassurant dans les airs, pas maladroit au pied et surtout très fort sur sa ligne, il a également suscité la convoitise de Newcastle et de Tottenham. Sous contrat seulement jusqu’en juin 2026, il a de fortes chances de quitter la Ligue 1 et Manchester United aura sans doute la volonté d’accélérer pour ne pas passer à côté de cette belle opportunité alors que la signature d’un gardien apparaît à présent comme essentielle pour le club mancunien, qui pourrait par ailleurs se séparer d’André Onana à condition bien sûr de lui trouver un point de chute dans les mois à venir.