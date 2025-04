OL ‍: Ce retour qui fait trembler Manchester United

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va avoir un renfort de poids pour le match de jeudi contre Manchester United, avec le retour de blessure de Malick Fofana.

Paulo Fonseca l’a reconnu avant et après le match aller, l’Olympique Lyonnais n’a pas pu avoir toutes ses armes offensives contre Manchester United. Chaque club a son lot de blessés, mais pour l’OL, perdre Malick Fofana, Tanner Tessmann et Ernest Nuamah a tout de même été un triple coup dur. Le club rhodanien avait reconnu que l’ailier belge était trop juste pour prétendre à une place pour le match face à Auxerre de dimanche dernier, mais ce mardi, une très bonne nouvelle a été aperçue au centre d’entrainement.

👀 Le retour de Malick, Georges en mode joueur, et Tagliafico en chambreur… quelques images de la séance du jour ⚽️🔴🔵 pic.twitter.com/AV7LbTbdgH — Olympique Lyonnais (@OL) April 15, 2025

L’ancien de La Gantoise était bien présent avec le reste de l’équipe, et a pu s’entrainer normalement avec le groupe. Il est donc apte pour le déplacement à Manchester United de ce jeudi, même si bien évidemment, il sera juste au niveau du rythme, et pourra difficilement prétendre à une place de titulaire. Néanmoins, son apport offensif sera certainement utilisé, et permettra à l’OL d’avoir une solution de plus au moment de faire des changements. Confirmation ce mercredi donc, au moment où l’OL va s’envoler pour Manchester et tenter d’aller arracher son billet jeudi soir pour les demi-finales de la Ligue Europa.