OM ‍: Roberto De Zerbi a une chance sur trois de planter Marseille

Par Hadrien Rivayrand

L'AC Milan est déterminé à tourner la page Sergio Conceiçao à l'issue de la saison. Le club lombard a déjà quelques noms en tête pour venir remplacer le Portugais.

L'AC Milan vit une saison bien galère et la direction sportive du club lombard veut démarrer un nouveau cycle l'été prochain. L'objectif sera de libérer Sergio Conceiçao de ses services. L'entraineur portugais n'a pas changé grand-chose depuis son arrivée et son entente avec certains joueurs de l'équipe n'est pas vraiment des meilleures. Selon les informations de la presse italienne, Igli Tare arrivera bientôt en tant que nouveau directeur sportif de l'AC Milan. Et l'Albanais aura comme première mission de trouver un nouvel entraineur aux pensionnaires de San Siro.

L'AC Milan veut un entraineur italien

Ces dernières heures, Milan News indique que l'AC Milan a trois noms clairs en tête : Antonio Conte, Massimiliano Allegri et Roberto De Zerbi. L'entraineur de l'OM vit une fin de saison éprouvante avec le club phocéen et un retour en Italie, qui plus est à Milan, pourrait le séduire. Cependant, la priorité à l'heure actuelle des Rossoneri est le retour de Massimiliano Allegri. L'entraineur italien possède l'avantage de très bien connaitre le club mais également d'être libre de tout contrat.

Il pourrait donc être l'heureux élu afin de démarrer un nouveau projet. Allegri a déjà entrainé l'AC Milan de 2010 à 2014 avec un titre de champion d'Italie à la clé en 2011. Pour rappel, les Lombards sont actuellement 9es de Serie A et donc bien mal embarqués pour jouer la prochaine Ligue des champions. Il reste 6 journées à Milan pour remonter un retard de 8 points sur l'actuel 4e, la Juventus. Le classement final des Milanais aura un impact assez énorme sur la prochaine stratégie adoptée sur le marché des transferts estival.