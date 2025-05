OM, Real, tout est possible pour Cristiano Ronaldo ‍!

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Cristiano Ronaldo a avoué que son aventure à Al-Nassr était plus ou moins terminée. Le Portugais est à la recherche d'un club pour la saison prochaine. Il envisage un retour en Europe et n'exclut aucune possibilité. Pas même l'OM ?

La mission de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite est terminée. Transférée à Al-Nassr en janvier 2023, la star portugaise n'a pas beaucoup étoffé le palmarès du club basé à Riyad. Il n'a remporté qu'une modeste Coupe arabe des clubs champions en août 2023. Par contre, CR7 a été précieux pour promouvoir le championnat saoudien. Dans la foulée de sa venue dans le Royaume, les stars du football ont été nombreuses à tester la Saudi Pro League : Karim Benzema, Sadio Mané, Neymar entre autres. Il faut dire que Ronaldo a répété que le championnat saoudien était compétitif et valait plusieurs ligues européennes dont la Ligue 1. Cependant, son départ du pays est quasiment acté.

Ronaldo ne se refusera aucun club européen

Les premières informations filtrant dans le dossier révèlent que Cristiano Ronaldo vise un retour en Europe. La légende portugaise veut conserver un niveau satisfaisant pour jouer la Coupe du monde en 2026 avec la Seleçao. Mais où ira t-il ? Si certains journalistes jugeaient que la Turquie était le seul point de chute crédible, le membre de la célèbre émission espagnole El Chiringuito Eduardo Aguirre est plus optimiste.

Réputé proche du clan Ronaldo, il affirme que « tout peut arriver, toutes les pistes sont possibles ». Dans sa réflexion, cela implique le Real Madrid où CR7 a joué de 2009 à 2018. L'Olympique de Marseille a aussi ses chances. Qualifié en Ligue des champions, le club phocéen offre une atmosphère unique et un projet sportif de plus en plus solide. La seule zone d'ombre serait financière. Néanmoins, le retour de Neymar à Santos a prouvé que certains transferts étaient finançables avec un apport de certains sponsors. Le scénario rêvé par les supporters marseillais depuis plusieurs jours peut donc se réaliser cet été...