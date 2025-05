OM, Nantes, Rennes, un club aux poches pleines débarque

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Un club de Premier League a décidé de tenter sa chance en France pour se renforcer cet été. Trois clubs sont concernés au sujet de leur défenseur.

Candidat à une place en Coupe d’Europe, Bournemouth est un club à qui tout réussit ces dernières saisons. Les investissements modestes au mercato se transforment en coups de génie et cela va payer sur le plan financier. La formation 8e de Premier League a autorisé deux de ses révélations à quitter le sud de l’Angleterre cet été. Il s’agit de Dean Huijsen, pour qui le Real Madrid craque totalement, et Milos Kerkez, dans le viseur de Liverpool. Avec ces deux ventes, les Cherries vont récolter plus de 100 millions d’euros selon la presse anglaise.

Bournemouth arrive en France avec 100 ME

Et le club au plus petit stade de Premier League, le Vitality Stadium ne compte que 11.000 places, a l’intention de trouver son bonheur en Ligue 1 pour se renforcer au poste de défenseur central et d’arrière gauche. Ainsi, Foot Mercato annonce que Rennes, Nantes et l’OM vont avoir de la visite de la part de Bournemouth cet été, pour tenter de récupérer les trois joueurs suivants : Adrien Truffert, Nathan Zeze et Quentin Merlin. Ils ne pourront probablement pas tous signer cet été, mais le ton est donné.

Le Rennais continue sa progression mais pourrait avoir un bon de sortie dans le grand remue-ménage prévu cet été. Joueur à plus forte valeur marchande des Canaris, Nathan Zeze a fait l’objet d’une offre orale de 15 millions d’euros, encore un peu en-dessous des prétentions nantaises. Dans la même gamme de prix, Merlin ne sera pas retenu par l’OM en cas de proposition correcte, et c’est bien ce qu’espère Pablo Longoria qui sait que les Cherries ont les valises pleines au moment d’aborder le mercato. Les trois clubs français concernés le savent très bien.