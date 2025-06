OM ‍: Leroy Sané tourne le dos à Marseille

Dans : Mercato.

Par Nathan Hanini

Le Bayern Munich va libérer son secteur offensif. Considéré comme trop irrégulier cette saison, Leroy Sané va quitter la Bavière cet été. L’international allemand va rejoindre Galatasaray pour un contrat de trois ans.

Le Bayern Munich souhaite renouveler son effectif cet été. L’équipe dirigée par Vincent Kompany va faire le tri sur son secteur offensif. Premier départ enregistré, celui de Leroy Sané. L’ancien joueur de Manchester City va quitter la Bavière après une saison en demi-teinte. Souvent critiqué pour son manque de régularité, l’international allemand (70 sélections) a frustré les supporters du champion d’Allemagne cette saison. En 30 apparitions du côté de la Bundesliga, Sané a inscrit 11 buts et délivré six passes décisives. En Ligue des champions, le bilan n’est pas très reluisant pour l’ancien de Schalke 04. Seulement un petit but inscrit sur les 13 rencontres disputées sur l’exercice 2024/2025.

Leroy Sané vers Galatasaray

Leroy Sané steht vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul. Die Gespräche mit Bayern sind gescheitert: der Plan ist, dass er nicht einmal mehr zur Klub-WM anreist. — Tobi Altschäffl (@altobelli13) June 11, 2025

Annoncé un temps du côté de l’OM, Foot Mercato explique que les dirigeants olympiens n’ont pas voulu avancer sur le dossier. Ce mercredi, les médias allemands indiquent que le joueur du Bayern Munich va s’engager du côté de Galatasaray en Turquie. Le club champion de Turquie cette saison disputera la Ligue des champions la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin prochain, Leroy Sané devrait quitter le Bayern avant la fin de son contrat, pendant la Coupe du monde des clubs. Le contrat s’étend sur trois ans selon Foot Mercato. Un contrat estimé entre 10 et 11 millions d’euros par an pour le joueur de 29 ans. L’ailier aura disputé 220 matchs avec le Bayern Munich sur l’ensemble de sa carrière. Arrivé lors de l’été 2020, l’international allemand va désormais découvrir un nouveau championnat.