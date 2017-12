OM : Devinez qui va faire son grand come-back au mercato ?

Dans : Mercato, OM, Foot Europeen.

Libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille en octobre dernier suite au coup de pied adressé à un supporter phocéen à Guimaraes, Patrice Evra n’a toujours pas retrouvé de club. Mais son grand come-back, c’est pour bientôt. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’ancien défenseur de l’OM a confirmé qu’il rejouera à partir du mois de janvier 2018. Mais dans quel club ? Pour l’heure, l’international français de 36 ans n’a pas dévoilé sa future destination.

Celui qui publie régulièrement des photos et vidéos prouvant qu'il entretient sa condition physique serait proche de la Turquie. En effet, les clubs phares de Galatasaray et de Fenerbahçe sont très intéressés par ses services et surtout par sa disponibilité à moindres frais au niveau de l'indemnité de transfert, malgré un salaire conséquent. Ces dernières semaines, une rumeur l'envoyait également à Naples, qui devrait recruter un défenseur gauche en janvier pour combler la grosse blessure de Faouzi Ghoulam, out pour la 2e partie de saison. Le feuilleton ne fait que commencer…