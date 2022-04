OM : Amine Harit a deux autres choix que Marseille

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Intéressant depuis quelques matchs à l'OM, Amine Harit attire les convoitises en Espagne. Deux écuries, championnes d'Europe, sur les dernières saisons se positionnent sur le Marseillais qui ne devrait pas retourner à Schalke 04.

Après le soleil de Marseille, direction la chaleur espagnole ? Amine Harit plaît à deux cadors de la Liga alors que le mercato estival va débuter dans un peu plus de deux mois. C'est l'information révélée par Calciomercato ce lundi. A l'OM en prêt cette saison, le milieu offensif marocain ne devrait pas retourner dans son club allemand de Schalke 04. En effet, l'ancien nantais exige une rémunération trop importante pour le club de la Rhur, relégué la saison dernière et en passe de remonter en Bundesliga. Alors qu'on ne sait toujours pas si la direction phocéenne compte acheter définitivement son joueur, auteur d'une saison mitigée avec quatre buts et trois passes décisives cette saison en 27 matchs toutes compétitions confondues, le FC Séville et Villarreal se sont positionnés sur le cas d'Amine Harit.

Monchi et Unaï Emery intéressés

⚪️🔵 Amine Harit has been directly involved in 4 goals (⚽️2⃣,🅰️2⃣) in his last 5 games in all competitions 💪



Will he add another to his tally today?@OM_English | #UECL pic.twitter.com/GeNLUeI45A — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 14, 2022

Le 30 juin prochain, Amine Harit sera appelé à retourner en Allemagne à Schalke 04 mais le club allemand souhaiterait pas moins de 10 millions d'euros pour vendre son joueur encore sous contrat jusque juin 2024. Pour le directeur sportif sévillan, Monchi, l'intérêt est de taille. Selon Calciomercato, Monchi le suivait déjà avant qu'il ne quitte Nantes pour finalement rejoindre l'Allemagne. Le FC Séville devra d'abord dégraisser son milieu de terrain avant de pourvoir se permettre une petite folie avec le Marocain. Villarreal, sacré en Ligue Europa la saison dernière et actuel demi-finaliste de la Ligue des champions, est aussi sur le coup. Passé au PSG, Unaï Emery connaît très bien la Ligue 1 et Amine Harit qui évoluait à la Beaujoire au même moment. Une offre de 10 millions d'euros peut être formulée pour convaincre la direction allemande de laisser filer son jouer arrivé en 2017 pour huit millions d'euros. En attendant un éventuel transfert, Amine Harit et l'OM, demi-finaliste, visent un sacre européen en Ligue Europa Conference.