OL ou OM : Les derniers détails du dossier Tino Kadewere

Tino Kadewere affole les compteurs en Ligue 2 sous le maillot du Havre. Au point que son départ est déjà évoqué au mercato.

Depuis quelques jours, la presse anglaise affirme que plusieurs clubs de Premier League se penchent sur le cas de Tino Kadewere, le meilleur buteur, et de loin, de Ligue 2 qui évolue actuellement au Havre. L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille semblaient également être entrés dans la danse concernant l’attaquant du HAC. Mais, face à ces rumeurs persistantes sur son joueur, le directeur général du club doyen a pris la parole et remis clairement les choses au point.

Le Qatar, mais pas l'OL, l'OM et la Premier League

Car pour Pierre Wantiez, tout cela n’a aucune existence sérieuse. « Pour le moment, à l’exception de folles propositions venues du Qatar, nous n’avons encore reçu aucune offre concrète pour Tino Kadewere. Nous n’avons mandaté personne. Tout se déroule en totale transparence avec l’actuel conseiller de Tino et nous ne traiterons avec personne d’autre que lui », a clairement fait savoir, dans Paris-Normandie, le dirigeant du Havre, histoire de calmer les choses concernant son incroyable buteur. L'avenir de Tino Kadewera s'inscrit donc en Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison, et il sera alors temps de voir les réelles offres qui arriveront au HAC pour le buteur de 24 ans.