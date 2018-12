OL-OM : Thauvin ou Fekir, un énorme duel au mercato venu de Chelsea !

Dans : Mercato, OL, OM, Premier League.

Malgré une attaque déjà bien fournie avec des joueurs comme Pedro, Willian, Hazard ou encore Giroud, Chelsea souhaite recruter un nouveau joueur offensif au mercato.

Dans cette optique, le club londonien a fait de Christian Pulisic l’une de ses cibles prioritaires. Mais l’Américain est actuellement en tête du championnat allemand avec le Borussia Dortmund et il n’est donc, par conséquent, pas certain que les Blues parviennent à boucler son transfert cet hiver en dépit d’une offre estimée à environ 50 ME. Ainsi, le Daily Mail indique que deux joueurs pourraient être sollicités pour combler cet éventuel échec au mercato.

Et comme cela a déjà été le cas par le passé, deux attaquants de Ligue 1 sont cités par le média britannique. Effectivement, Nabil Fekir et Florian Thauvin sont toujours très suivis par les dirigeants de Chelsea, lesquels hésiteraient même entre le Lyonnais et le Marseillais, à quelques heures de l’ouverture du mercato hivernal. Reste que, vu de France, on imagine mal les deux prétendants au podium lâcher l’un de leurs leaders offensifs en pleine saison. Chelsea va donc (peut-être) devoir creuser encore avant de trouver la perle rare au mercato…