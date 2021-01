OL-OM : Thauvin et Depay ensemble au Milan, Djellit se mouille

Dans : Mercato, OL, OM.

Star offensive de leur club, Florian Thauvin et Memphis Depay portent chacun leur Olympique le plus haut possible ces dernières années.

Mais pour l’ailier de l’OM comme l’avant-centre de l’OL, l’aventure touche à sa fin puisque les deux joueurs arrivent en fin de contrat, et ne vont pas prolonger. Même si cela passe plus en douceur avec le Néerlandais qu’avec le Français, le résultat sera le même pour les deux clubs, qui vont perdre un élément fort pour zéro euro. De quoi attirer les clubs européens qui flairent la bonne affaire et notamment le Milan AC. Souvent cité dans les deux cas, le club lombard a les capacités de faire un coup double made in Ligue 1 cet été selon Nabil Djellit, qui s’est confié en exclusivité pour PianetaMilan.it.

« A mon avis, il y a de très bonnes chances que Thauvin aille au Milan AC l’été prochain. Le Milan le veut car ils n’auront pas un euro à débourser. Le joueur est intéressé. Il ne repartira pas en Angleterre après son expérience ratée à Newcastle, on a rarement une deuxième chance en Premier League. Il ne peut pas aller dans des équipes comme le Real Madrid, la Juventus ou le Bayern, donc Milan serait un excellent choix. L’équipe se reconstruit, l’avenir est prometteur (…) Concernant Depay, je sais qu’il voulait aller à Milan il y a deux ans. Il aime beaucoup la ville et il est très branché mode. Et Milan est la capitale de la mode. Celui qui le fera venir fera une très belle affaire. Avec un bon projet et une belle offre, le Milan AC peut convaincre Depay, surtout s’ils se qualifient pour la Ligue des Champions », a prévenu le journaliste de La Chaine L’Equipe, persuadé que la piste milanaise est des plus sérieuses pour Florian Thauvin et Memphis Depay.