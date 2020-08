OL-OM : Arsenal préfère Sanson à Aouar, la raison est évidente

Dans : Mercato.

Arsenal va encore recruter en France cet été, à l'OL ou à l'OM.

La victoire en Coupe d’Angleterre a donné des ailes à Arsenal, qui envisage de reconstruire une équipe compétitive autour de Mikel Arteta, pour enfin faire son retour dans le Top4 de Premier League. Le chemin est long, et il passe par des choix forts sur le marché des transferts, afin de renforcer une équipe parfois jugée trop tendre, et clairement pas assez forte au milieu de terrain. Pour cela, le club londonien regarde en France, affirme The Sun. Le rêve d’Arteta est d’aller chercher Houssem Aouar, qui a éclaboussé de sa classe les matchs de l’OL en Ligue des Champions. Forcément, cette réussite le rend difficile accessible pour un club qui est justement privé de C1.

Mais Arsenal a aussi des moyens financiers non négligeables, et compte bien au moins tenter sa chance si personne n’avance concrètement dans ce dossier. Toutefois, comme l’explique le journal anglais, le jugement le plus raisonnable renvoie les Gunners vers un autre joueur de Ligue 1, Morgan Sanson. Le joueur de l’OM a un bon de sortie en cas de belle offre, et des discussions pourraient avoir lieu prochainement avec le club provençal autour d’un prix de 30 ME pour l’ancien de Montpellier. Plus abordable et plus facile à convaincre, Sanson a le profil pour être la bonne recrue, à moins qu’Arsenal ne casse sa tirelire pour Aouar, un an après avoir mis 80 ME pour Nicolas Pépé.