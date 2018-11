OL-ASSE : Lyon et Sainté se battent pour... le frère d'Aymeric Laporte

Dans : Mercato, OL, ASSE.

Ce mardi soir, Aymeric Laporte évoluait sur une pelouse française, puisqu’il était titulaire avec Manchester City contre l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions.

Une belle marque de confiance pour le défenseur central français, qui est un titulaire chez les Citizens à 24 ans, et attend désormais la reconnaissance internationale qui va avec. Mais s’il y a un Laporte qui intéresse l’Olympique Lyonnais, c’est en revanche son petit frère prénommé Léo. Ce dernier évolue à Agen, le club formateur d’Aymeric, et il y brille par son incroyable efficacité, en attaque. Le jeune attaquant évolue avec les U15 du club de sa ville, et enchaine les buts au point d’attirer les recruteurs prestigieux.

Ainsi, l’Athletic Bilbao le suit de près, le club basque ayant déjà un énorme avantage avec l’expérience connue avec Aymeric Laporte, qui y a fini sa formation et a débuté en professionnel sous ce maillot. Mais Léo Laporte est également dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, annonce Sud-Ouest, le quotidien régional précisant que Florian Maurice en personne suivait sa progression. En attendant, le voisin stéphanois n’est pas bien loin, puisque Dominique Rocheteau a proposé au jeune joueur de faire un essai chez les Verts afin d’y intégrer le centre de formation. De sacrés courtisans pour un joueur qui impressionne visiblement les observateurs, et pourrait, à l’encontre de son frère ne pas échapper à un centre de formation français.