OL ? ASSE ? Ben Arfa a un beau contrat entre les mains

Libre de tout contrat dans les prochaines heures, Hatem Ben Arfa va forcément prendre son temps pour choisir sa prochaine destination.

Habitué à relancer sa carrière tous les deux ans, l’attaquant du PSG sait qu’il doit absolument connaître un nouveau rebond, après un an et demi sans toucher le ballon chez les pros. Son profil intéresse du beau monde, et son agent a fait savoir qu’il ne rejoindrait qu’un club ambitieux d’un grand championnat européen. Jean-Michel Aulas a déjà fait plusieurs appels du pied à son sujet, mais c’est chez le voisin stéphanois que son nom est murmuré avec insistance. En ce qui concerne la France. Car à l’étranger, Séville n’a pas abandonné l’idée de le faire venir, deux ans après l’échec de dernière minute de son arrivée.

Mais selon RMC, le club qui fait le forcing pour récupérer le natif de Clamart n’est autre que le Borussia Dortmund. Lucien Favre le veut, et les dirigeants se bougent d’autant plus que le joueur ne coûtera rien en transfert. Ainsi, un contrat de trois ans, ce qui n’est pas négligeable, lui a été proposé par la formation de la Ruhr. Le joueur y réfléchit actuellement, tout en prenant son temps, dans l’attente bien évidemment de voir d’autres clubs se manifester pour le faire venir. Mais la proposition venant du club allemand a tout de même de quoi séduire, surtout qu’il s’agit d’une volonté affichée par l’entraineur suisse Lucien Favre.