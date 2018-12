OGCN : Germain et deux paris osé au mercato pour Nice

Dans : Mercato, Rennes, OM, OGCN, Bundesliga.

Après une première partie de saison très moyenne, l’OGC Nice devrait se montrer active sur le marché des transferts.

Les Aiglons sont empêtrés dans le dossier Mario Balotelli, que Patrick Vieira ne voulait même plus voir ces dernières semaines. L’attaquant italien, qui semble toutefois prêt à faire des efforts pour essayer de rétablir la barre en seconde partie de saison, n’est plus vraiment l’homme sur lequel le champion du monde 1998 compte s’appuyer en janvier. Résultat, Nice-Matin affirme que le Gym cherche un attaquant, et serait tenté de rappeler Valère Germain, qui avait brillé à Nice en prêt de Monaco en 2015-16. Une opération faisable, sachant que l’OM a besoin de faire de la place, et que Kostas Mitroglou est littéralement invendable.

Pour compléter l’équipe, l’OGCN fourmille également d’idées chez des joueurs à leur avantage en première partie de saison. Il y a notamment Faitout Maoussa, prêté par Rennes et qui brille à Nîmes, au point de provoquer son transfert express à Nice ? C’est une possibilité, probablement plus réaliste que celle de convaincre M’Gladbach de céder Mickaël Cuisance, le jeune français qui cartonne en Bundesliga, et dont le prix commence à monter de manière vertigineuse. En tout cas, Nice ne manque pas d’idées pour renforcer son équipe cet hiver.