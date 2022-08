Officiel : Wijnaldum rejoint l'AS Roma !

Un an après son arrivée au PSG, Georginio Wijnaldum quitte déjà la capitale et rejoint l'AS Roma en prêt.

Le chemin de Wijnaldum mène à Rome. Le milieu néerlandais de 31 ans, en échec au PSG, est officiellement prêté à la Roma pour un an. Les Parisiens l'ont cédé pour un prêt avec option d'achat de huit millions d'euros. Le club parisien prend en charge 40% du salaire de Wijnaldum estimé à 900 000 euros par mois. Sous les ordres de José Mourinho, Wijnaldum tentera de retrouver son niveau en Serie A pour pouvoir être appelé par Louis Van Gaal en équipe des Pays-Bas pour la coupe du monde au Qatar le 21 novembre prochain.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Georginio Wijnaldum 🐺🇳🇱



We are delighted to confirm the signing of the renowned central midfielder!



In conjunction with partners around the world, the club continues to use its platform to raise awareness of missing children. ❤️

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/McaXQF7cjE