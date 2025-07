Officiel ‍: Viktor Gyokeres signe à Arsenal

Le suspense est définitivement terminé pour Viktor Gyokeres. L'attaquant suédois est la nouvelle recrue d'Arsenal. Les Gunners ont officialisé le transfert sur leurs réseaux sociaux ce samedi soir. Gyokeres signe dans le club londonien jusqu'en 2030 et portera le numéro 14, porté avant lui par Thierry Henry notamment. Arsenal a déboursé la somme de 75 millions d'euros au Sporting.

