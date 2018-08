Officiel : Thibaut Courtois signe à Madrid, Kovacic prêté à Chelsea !

Dans deux communiqués différents le Real Madrid a officialisé ce mercredi soir la signature de Thibaut Courtois, le gardien de but international belge qui évoluait à Chelsea. Ce dernier s'est engagé pour six ans avec les Merengue et il sera officiellement présenté jeudi à 13h à Bernabeu. Juste avant, le Real Madrid avait également annoncé que Mateo Kovacic quittait le club pour Chelsea où il sera prêté jusqu'à la fin de l'actuelle saison. Le club londonien a confirmé cette double opération.

We have tonight agreed terms with Real Madrid for the transfer of Thibaut Courtois, subject to the agreement of personal terms and a medical. As part of the deal, Mateo Kovacic will join Chelsea on a season-long loan.https://t.co/WXhHzEdf6D