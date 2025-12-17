Le PSG lâche une offre en or, Francfort vient tout gâcher

Les Titis ont la cote au PSG ces derniers mois. Il faut dire que l’explosion d’Ibrahim Mbaye ou encore de Quentin Ndjantou a marqué les esprits. Le prochain sur la liste sera peut-être Mathis Jangéal.

Depuis sa prise de fonctions au Paris Saint-Germain , Luis Enrique n’hésite pas à lancer les jeunes formés au club afin d’étoffer son effectif. Le coach espagnol l’a prouvé avec Warren Zaïre-Emery d’abord mais aussi avec des éléments tels que Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou cette saison. Avec l’ancien entraîneur du FC Barcelone, les plus méritants ont du temps de jeu, même s’ils sont très jeunes et qu’ils sortent du centre de formation. Ce parcours donne sans doute envie à Mathis Jangéal.

A seulement 17 ans, le milieu offensif du PSG arrive en fin de contrat aspirant. Et à en croire les informations du Parisien, sa situation attise les convoitises sur le marché des transferts. En effet, le quotidien régional nous apprend que Mathis Jangéal est la cible de l’Eintracht Francfort, qui n’est jamais le dernier club européen à s’intéresser aux jeunes pépites du championnat de France et notamment du Paris Saint-Germain.

Le PSG a fait une offre à Jangéal

Le club allemand a déjà transmis une première offre de contrat professionnel au natif de Longjumeau, lequel dispose d’une autre proposition. Notre confrère Benjamin Quarez nous apprend que le PSG a également dégainé cet automne une première offre de contrat professionnel, mais celle-ci n’a pas encore abouti. D’autres clubs sont sur les rangs, notamment en Angleterre, où le talent de Mathis Jangéal, qui a brillé en Youth League, n’est pas passé inaperçu.

Dans un monde idéal, le joueur de 17 ans, issu de la PSG Academy en Martinique, aimerait poursuivre sa carrière dans ce qu’il considère comme son « club de coeur ». Mais le temps de jeu et la place dont il bénéficiera dans le projet du Paris Saint-Germain seront deux éléments cruciaux dans sa décision finale. Reste à voir si le champion d’Europe en titre, qui a déjà prouvé avec plusieurs joueurs qu’il faisait énormément confiance aux jeunes, parviendra à convaincre Mathis Jangéal de s’engager dans la capitale à long terme en y signant son premier contrat professionnel.