ICONSPORT_278237_0125

Le PSG lâche une offre en or, Francfort vient tout gâcher

PSG17 déc. , 14:30
parCorentin Facy
1
Les Titis ont la cote au PSG ces derniers mois. Il faut dire que l’explosion d’Ibrahim Mbaye ou encore de Quentin Ndjantou a marqué les esprits. Le prochain sur la liste sera peut-être Mathis Jangéal.
Depuis sa prise de fonctions au Paris Saint-Germain, Luis Enrique n’hésite pas à lancer les jeunes formés au club afin d’étoffer son effectif. Le coach espagnol l’a prouvé avec Warren Zaïre-Emery d’abord mais aussi avec des éléments tels que Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou cette saison. Avec l’ancien entraîneur du FC Barcelone, les plus méritants ont du temps de jeu, même s’ils sont très jeunes et qu’ils sortent du centre de formation. Ce parcours donne sans doute envie à Mathis Jangéal.
A seulement 17 ans, le milieu offensif du PSG arrive en fin de contrat aspirant. Et à en croire les informations du Parisien, sa situation attise les convoitises sur le marché des transferts. En effet, le quotidien régional nous apprend que Mathis Jangéal est la cible de l’Eintracht Francfort, qui n’est jamais le dernier club européen à s’intéresser aux jeunes pépites du championnat de France et notamment du Paris Saint-Germain.

Le PSG a fait une offre à Jangéal

Le club allemand a déjà transmis une première offre de contrat professionnel au natif de Longjumeau, lequel dispose d’une autre proposition. Notre confrère Benjamin Quarez nous apprend que le PSG a également dégainé cet automne une première offre de contrat professionnel, mais celle-ci n’a pas encore abouti. D’autres clubs sont sur les rangs, notamment en Angleterre, où le talent de Mathis Jangéal, qui a brillé en Youth League, n’est pas passé inaperçu.

Lire aussi

PSG : Mbappé sali, Sébastien Tarrago accuse ParisPSG : Mbappé sali, Sébastien Tarrago accuse Paris
Dans un monde idéal, le joueur de 17 ans, issu de la PSG Academy en Martinique, aimerait poursuivre sa carrière dans ce qu’il considère comme son « club de coeur ». Mais le temps de jeu et la place dont il bénéficiera dans le projet du Paris Saint-Germain seront deux éléments cruciaux dans sa décision finale. Reste à voir si le champion d’Europe en titre, qui a déjà prouvé avec plusieurs joueurs qu’il faisait énormément confiance aux jeunes, parviendra à convaincre Mathis Jangéal de s’engager dans la capitale à long terme en y signant son premier contrat professionnel.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_279926_0363
OL

OL-Saint-Cyr Collonges : Bonne nouvelle pour Lyon

ICONSPORT_275669_0073
PSG

100 millions d'euros, l'affaire Mbappé ruine le PSG

Souffian El Karouani
OM

OM : Balzaretti fonce sur un brillant latéral marocain

ICONSPORT_279190_0361
PSG

PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

Fil Info

17 déc. , 17:40
OL-Saint-Cyr Collonges : Bonne nouvelle pour Lyon
17 déc. , 17:20
100 millions d'euros, l'affaire Mbappé ruine le PSG
17 déc. , 17:00
OM : Balzaretti fonce sur un brillant latéral marocain
17 déc. , 16:52
PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)
17 déc. , 16:30
Ita : Jonathan David humilié par les stars de la Juventus
17 déc. , 16:00
PSG : Adeyemi à Paris, réunion décisive au Qatar
17 déc. , 15:45
Paris Sportifs : Le PSG champion du monde, le bon plan à 155 euros
17 déc. , 15:30
L’OM accepte de vendre Greenwood à un prix record
17 déc. , 15:00
OL : Une légende lyonnaise soutient Endrick

Derniers commentaires

OL-Saint-Cyr Collonges : Bonne nouvelle pour Lyon

ouvrez les virage pour des enfants , gratuitement pas grave ...

100 millions d'euros, l'affaire Mbappé ruine le PSG

t'exageres gros c'est moche, mais c'est que de l'argent du qatar , c'est pas comme si vous en aviez casi illimité relativise

PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

Si on gagne on aura un sacré palmarès !!! 13 titres 16 cup 1 c1 , 1c2 , la super coupe plus la coupe du monde des clubs !!! Incroyable il manquera que la c3 . Force a PANAME !!!! PSG plus grand club de FRANCE. Mais ce match est loin d etre gagné....force a PARIS !!!.

L’OM accepte de vendre Greenwood à un prix record

renseignez vous bande de truffes..... faites un minimum de recherches serieusement....

PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

bon bah bonne chance! MDR. qui qui va bien pouvoir gagner. mmmmm.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading